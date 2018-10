Estos son los nuevos juegos PlayStation Hits para PS4

Sony ha anunciado fecha de lanzamiento para la segunda oleada de títulos de la gama PlayStation Hits. La oferta, que incluye una selección de los mejores videojuegos del catálogo de PlayStation 4, verán la luz el próximo viernes 2 de noviembre con una importante y permanente rebaja en su precio de compra. A continuación, repasamos el catálogo:

Coincidiendo con las festividades de Halloween no podía faltar una buena dosis de miedo, y que mejor forma de pasar un rato terrorífico que con la obra de Supermassive Games, 'Until Dawn'. En el juego, ocho amigos vuelven al refugio de montaña en el que hace un año desaparecieron dos miembros del grupo, las cosas no tardan en ponerse feas. Paralizado por el miedo y en un ambiente de alta tensión, el usuario deberá tomar decisiones que supondrán la vida o la muerte de los miembros del grupo.

Nathan Drake también se une a la fiesta con 'Uncharted: The Nathan Drake Collection', la compilación que reúne los 3 juegos originales de la serie de PlayStation 3 'Uncharted 1: El Tesoro de Drake', 'Uncharted 2: El Reino de los Ladrones' y 'Uncharted 3: La Traicion de Drake' para PlayStation 4. Hasta la fecha, los tres títulos han vendido más de 21 millones de unidades de manera conjunta, y ahora se podrán disfrutar a 1080p y 60 frames con mejores texturas, modelados e iluminación. Tampoco podía faltar 'Metal Gear Solid V: The Definitive Experience', la colección definitiva de la historia de MGSV, que incluye el aclamado 'MGSV: The Phantom Pain', su prólogo 'MGSV: Ground Zeroes', 'Metal Gear Online' multijugador y todo el contenido descargable.

Además de los juegos que llegarán la semana que viene, la gama PlayStation Hits ya incluye algunos de los mejores juegos de la plataforma, como 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón', 'inFAMOUS: Second Son' o 'The Last of Us Remastered' entre otros, todos ellos por menos de 20€ tanto en formato físico como en formato digital a través de PlayStation Store.

Más información en elsotanoperdido.com