´Carnival Games´: una nueva temporada de diversión llega a Nintendo Switch

En su estreno para Nintendo Switch, 'Carnival Games' continúa fiel a su espíritu de feriante, y cómo tal, ofrece una propuesta singular, capaz de divertir sin diferenciar sectores de edad concretos. Todo el mundo está invitado a participar en esta loca feria, aunque es innegable que los más pequeños disfrutarán por la variedad de propuestas que ofrecen sus 20 minijuegos, que, por otra parte, también son capaces de captar y retener a aquellos que quieran pasar un buen rato con familia, amigos o retándose frente a la máquina. En todo caso, lo mejor son las situaciones que pueden vivirse cuando coinciden cuatro jugadores en un mismo salón, ya que son de lo más divertidas. Sin duda una apuesta divertida, variada y, ante todo, segura, para los amantes de los ambientes familiares.

La sorpresa que supuso la irrupción masiva en los hogares de Nintendo Wii hace ya algunos años, abrió el mercado hacia nuevos géneros hasta entonces poco explorados. Los denominados party games, títulos donde se recogen diferentes mini juegos en un mismo disco, tuvieron una excelente acogida gracias a la proliferación de los controles por movimiento y la entrada del jugador casual, ingredientes que amenizaron incontables tardes entre amigos y que presidieron, junto con los títulos musicales basados en instrumentos, salones de cualquier lugar en cada rincón del planeta. El fenómeno permaneció activo algunos años y todavía sigue entre nosotros, aunque con un papel secundario debido al giro de la industria hacia la realidad virtual y la rápida expansión del género hasta nuestros días.

Aún con todo en contra, por suerte existen estudios que apuestan por este género, buscando la complicidad del jugador ocasional y la sincera aprobación de los más pequeños de la casa. Propuestas familiares para jugar solo o, en este caso, con hasta cuatro usuarios de manera simultánea en una batería de divertidos y cortos juegos, que sirven como excusa perfecta para reunir amigos o familia y echarse una tarde memorable sin necesidad de dominar comandos complejos ni tramas amplias. Diversión rápida y sin complicaciones, eso es lo que nos trae 'Carnival Games', la popular serie de videojuegos que ha logrado superar los 9,5 millones de copias vendidas con su simulación de puestos ambulantes, en una feria con clásicas actividades y que las traslada a un entorno virtual con todo lo necesario para reunir a familia en un ambiente distendido. Bienvenidos, la feria llega a Nintendo Switch.



La feria en tu televisor o en cualquier parte



'Carnival Games' no esconde, en ningún momento, sus intenciones: quiere que juguemos el máximo tiempo posible y que lo pasemos bien mientras tanto. De hecho, a diferencia de otras propuestas del género, hay que ir desbloqueando minijuegos utilizando los tickets de feria que obtenemos en las propuestas iniciales. Es decir, aunque se trata de un trámite, no tendremos acceso a todo el contenido desde el principio, sino que iremos desbloqueándolo paulatinamente. La característica fundamental es que siempre participan cuatro usuarios –sean humanos o no- en los juegos, lo que implica algunos matices con otros jugadores que gestionaremos (de una forma u otra.) Tirar una bola en una superficie llena de cubos de diferente color, disparar a unas dianas o hacer unos home run en la prueba de béisbol, son algunas de las pruebas iniciales necesarias para desbloquear los títulos predecesores de cada categoría.



Una excusa perfecta para reunirse

El juego invita con bastante desparpajo a jugadores de todas las edades y niveles a participar de clásicos como el de tirar a la canasta ("¡Canastas!"), el de tumbar payasos antipáticos ("Tiro al Payaso"), o nuevas atracciones como la de carreras de drones ("Velocidad de la Luz") y la de la bolera espacial ("Bolera Cósmica"). También se suman a la fórmula cuatro calles temáticas en la feria que tienen como objetivo brindar una atmósfera diferente. Como adelantábamos, es bastante interesante el sistema que nos permite ganar cupones para desbloquear otros juegos y trajes para los personajes. Pero en esencia, los juegos son rápidos, divertidos y fáciles de aprender. Antes de cada partida tenemos una serie de instrucciones que indican las reglas y objetivos del juego, así como los controles que emplearemos. La compilación incluye tanto juegos de corte deportivo –como un adictivo baloncesto improvisado, béisbol, o galerías de tiro. Como en una feria, no falta, por ejemplo, el juego de meter una bola en el agujero para hacer que nuestro caballo avance unos centímetros, e incluso algunos más rápidos, como una carrera de drones y una especie de tren de la bruja donde disparar a objetivos, entre otros. En conjunto, la compilación es bastante equilibrada y los juegos funcionan perfectamente. Incluso la experiencia para un jugador se nos antoja de lo más entretenida. Sin embargo, no se puede negar que donde sobresale es, precisamente, en su vertiente multijugador. Ya sea por una propuesta de juego disparatada o por el ansia de sumar más puntuación que el contrario, 'Carnival Games' está preparado para ofrecer algunas de las mejores tardes que pasaremos en compañía de los nuestros con apoyo de un sistema de entretenimiento digital.

No olviden recoger sus boletos



De hecho, recomendamos encarecidamente desbloquear todo el contenido del tirón, para así escoger los juegos y programar las sesiones directamente, sea mediante el juego libre o creando torneos. Y puntualizamos "contenido", porque tanto los juegos como la posibilidad de participar utilizando los controles de movimiento deben desbloquearse con tickets, lo que nos obliga a realizar una primera vuelta con los controles tradicionales, algo perfecto para sacar algo de ventaja ante los novatos. Completar todo el contenido (mini juegos y sus controles por movimiento) no nos llevará más de una tarde, y posteriormente cada jugador puede escoger –o no- su tipo de control preferido. En general es mucho más divertido –dada la situación- utilizar el control por movimiento.

Por otro lado, los personajes que podemos escoger para representarnos virtualmente están muy inspirados, tanto en lo técnico como en lo artístico, descontando que, además, sus movimientos muestran animaciones muy simpáticas. El apartado sonoro cumple a la perfección con la reproducción de lo que sucede en pantalla, con alguna melodía destacable –como la de la carrera de drones- pero que, en general, es bastante movidita. También se percibe que el título está más enfocado a ambientes familiares por el tono de los hilarantes comentarios que reproduce el narrador de la feria. Además, se agradece las interpretaciones en castellano, pero las partidas con amigos son lo suficientemente frenéticas y ruidosas como para quedar en un segundo plano.

Conclusiones



