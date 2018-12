´Battlefield V´: Una apuesta segura para los amantes de los disparos

Dos años después del lanzamiento de 'Battlefield 1', la popular serie bélica de Electronic Arts regresa una vez más a consolas y PC con una temática centrada en la Segunda Guerra Mundial. Como tal, la franquicia comenzó allí, pero hacía mucho tiempo que no se trasladaba a este terrible conflicto. Por eso, 'Battlefield V' tiene un atractivo especial, casi como un retorno no intencionado a sus raíces. Una magnífica elección, puesto que es una época extremadamente cruenta, repleta de historias y dramas personales, además, no podemos obviar que supone la cuna de los grandes juegos de disparos actuales. Prepara tu arma, toca combatir.

Capítulos de la guerra desapercibidos para la historia



A diferencia de otros exponentes de género, 'Battlefield V', por fortuna, se ha mantenido firme en su intención de no excluir un modo campaña para el juego. La vertiente, llamada Historias de Guerra, nos propone una serie de capítulos donde nos metemos en la piel de diferentes personajes con aventuras distintas enmarcadas en diversos periodos del conflicto, todo sobre una campaña para un jugador al más puro estilo de la marca, pero con historias sorprendentes y desconocidas de la 2ª Guerra Mundial. El modo emplea el formato de antología que introdujo 'Battlefield 1' y, de momento, consta de tres capítulos, además del intenso prólogo.

En Nordlys, la primera historia del juego, podemos comenzar a presenciar el coste humano del conflicto más grande de la humanidad. Se desarrolla durante la ocupación alemana de Noruega y nos invita a adoptar el papel de Solveig, una joven combatiente de la resistencia en una misión donde habrá que emplear el sigilo y las tácticas de escape para ejecutar un rescate y detener un cargamento enemigo.

En Tirailleur la situación varía completamente. El título de esta historia, situada a finales de la 2ª G.M., hace referencia a los Tirailleurs senegaleses: unidades coloniales del ejército francés que se desplegaron en Francia (por lo general desde África Occidental) para luchar. En esta parte de la campaña asumimos el control de un joven soldado de la compañía, que junto con el soldado veterano Idrissa, debe superar las defensas de los Fallschirmjäger alemanes. Este episodio retrata la realidad de los soldados senegalenses que participaron en la guerra como parte del territorio francés.

En el último capítulo de Historias de Guerra de 'Battlefield V', una banda de forajidos se enfrenta a las fuerzas aéreas más grandes y poderosas de la Segunda Guerra Mundial. Sin Bandera, se inspira en las operaciones del Servicio Especial de Embarcaciones británico o SBS, una de las primeras ramas de las fuerzas especiales, encargada de las misiones más temerarias de la Segunda Guerra Mundial. Estaba lleno de agentes que sabían improvisar, como el personaje de Billy Bridger, que se había pasado la guerra en una cárcel de Londres hasta que lo eligieron a dedo para sabotear una base aérea de la Luftwaffe.



El multijugador de la casa también recibe interesantes novedades



Todo esto, combinado con personajes extremadamente carismáticos, toques de humor y mucha acción espectacular, nos deja un modo campaña sobresaliente que, además de servir como prólogo perfecto para salir a pelear a la arena, prepara el fértil suelo que nos espera en los modos multijugador, porque a pesar de que la campaña deja un gratificante sabor de boca, en 'Battlefield', el gran foco de atención siempre ha sido y siempre será para su vertiente multijugador en línea, de la cual se espera el tono grandioso y un amplio sentido de la escala para librar las batallas. Lo primero que se percibe una vez que entras en combate son mejoras significativas en relación al movimiento de los personajes y las clases -que tienen especializaciones y otros aspectos importantes, pero de momento, vamos a posponer las cuestiones derivadas de las clases para ocuparnos de las novedades más palpables de la entrega. Porque 'Battlefield V' llega con algunas mecánicas inéditas, como un sistema de curación más interesante.

Entre las novedades hay elementos que, bajo nuestro criterio, deberían mantenerse en los próximos títulos de la franquicia, como la posibilidad de revivir a los miembros del escuadrón con cualquier clase. Aunque el ritmo de sanación sea más lento si no perteneces a la clase médico, es algo que permite un nuevo equilibrio de las partidas y al mismo tiempo ofrece más espacio a las clases de soporte o asalto, mientras que la nueva mecánica de cura ayuda a una gestión más estratégica de los suministros. Para curarse de forma individual el jugador necesitará suministros médicos o acudir a un puesto de curación fija. Otra mecánica sensacional es la construcción de fortificaciones: ahora cualquier clase puede construir puestos defensivos en las bases a proteger contra invasiones enemigas, aunque apoyo tendrá la posibilidad de construir fortificaciones espaciales. Es importante resaltar que las defensas están lejos de ser una solución si no se construyen estratégicamente, porque si el enemigo captura el punto reforzado, puede utilizarlas a su favor y complicarnos el asalto más de lo necesario. Seguimos con más novedades: el llamado refuerzo de escuadrón. Ahora todo líder de escuadrón puede acumular puntos de conquista para solicitar una serie de apoyos, que van desde suministros y vehículos a bombas. Una buena selección en base al punto en el cual se encuentra la partida puede cambiar drásticamente la captura de un objetivo en cuestión de minutos. Algo que imprime un grado más de tensión a los últimos tramos del combate.

Destrucción a niveles inimaginables



La franquicia de DICE, también, es conocida por sembrar un refinado caos en tierras que germinan en destrucción masiva. Tanto, que una de las características que más nos ha llamado la atención durante las sesiones de juego es cómo la desarrolladora ha sido capaz de mejorar, aún más, el caos desenfrenado derivado de la destrucción casi completa de prácticamente cualquier estructura en varias etapas. Estas fases de demolición generan mapas con regiones prácticamente diezmadas al final de cada partida, que a la postre ofrecen una impresión visualmente espectacular. Pero, además, estratégicamente resulta interesante ir descubriendo qué edificios son capaces de absorber más daño, ya que la cobertura de las tropas suele quedar comprometida y obliga a adoptar nuevas estrategias.

Después de disparar todo el plomo posible en los modos tradicionales como Conquista o TCT: Equipo, trasladamos la acción a Grandes Operaciones, donde se libran batallas históricas en distintos mapas y modos durante un máximo de cuatro días de juego que marcarán el destino del jugador en la contienda, puesto que, por ejemplo, lo que ocurra en la primera jornada influirá sobre la posición de nuestra patrulla en la segunda. Además de soluciones perfectas para variar el patrón del juego, la estructura ofrece la sensación de estar mejor delineada debido al sentido de continuidad que ofrece el formato. Se impulsa con una dinámica muy interesante que combina la captura de puntos del mapa, la realización de objetivos y la defensa de bases. Pero independientemente del resultado, la llamada para proseguir con la batalla es incontestable al contextualizarlo en una situación real de guerra donde las tropas avanzan o retroceden de una jornada a otra. Dominación, Ultima defensa, Avance y El frente, que también incorpora una dinámica muy interesante con enfrentamientos que ofrecen variaciones en la forma de jugar, completan el robusto multijugador de 'Battlefield V'.

De visita por Europa y el Norte de África



Los mapas disponibles en el lanzamiento del juego presentan algunas de las áreas de combate más inspiradas de los últimos tiempos, como Acero retorcido, uno de los dos escenarios multijugador situados en Francia, que abarca una marisma inundada y un colosal puente de acero parcialmente destruido: la estructura más grande jamás creada en un juego la serie. Además de luchar en el puente, el conflicto en tierras francesas también se extiende con un mapa a través de pueblos, campos y a lo largo de un río que resucita esos entornos rurales de la 2ª Guerra Mundial en Europa. Entre las localizaciones donde podemos luchar también viajaremos a Holanda, Noruega y el Norte de África con mapas y arquitecturas pensadas para adaptarse a todo tipo de jugadores.

En el lanzamiento, podemos encontrar ocho mapas, incluyendo Arrás, Devastación, lo que queda de Rotterdam después de los bombardeos, es decir, un cementerio de torres, pero también Aeródromo, una llanura gigantesca rebosante de valles y grietas con un enorme hangar en el centro. En resumidas cuentas, un excelente surtido para comenzar la temporada. No obstante, este año ha surgido el imparable ascenso del género Battle Royale. Tanto títulos nuevos como series ya existentes han comenzado a adoptar el modo en sus juegos y DICE no ha querido desaprovechar la oportunidad de proponer un juego de supervivencia. Un Battle Royale al estilo 'Battlefield', que por desgracia no estará disponible hasta más adelante con el tercer capítulo de Vientos de guerra, pero que promete tardes y noches gloriosas.

Otra recomposición importante que beneficia al conjunto deriva de la progresión de los personajes, que se presenta enriquecido con mecánicas interesantes. Las clases se han mantenido esencialmente iguales, desde el asalto hasta el francotirador, pero ahora también hay especializaciones: desde el nivel 8, de hecho, cada personaje desbloquea una subclase, lo que garantiza habilidades especiales y una mayor personalización del estilo de juego. Además de lo anterior, el sistema de progresión se aplica a las armas principales y en este caso también hay novedades: si bien, hasta ahora todo estaba basado en los complementos de las armas, en la nueva entrega encontramos características reales para desbloquear a medida que el jugador aumenta el nivel y, por ejemplo, usa un accesorio específico. Para hacernos una idea general, el arsenal de lanzamiento se compone aproximadamente de 110 armas, cada una de las cuales tiene, al menos, 8 características divididas en dos vertientes separadas. Lo mismo se aplica a los vehículos, siempre vitales en 'Battlefield', que pueden personalizarse a través del mismo sistema.

Espectaculares combates con denominación de origen



Hablamos ahora de la arquitectura de los mapas, el diseño de niveles, gráficos y todo lo que gira en torno a la parcela técnica de 'Battlefield V'. La idea sobre la que se construyen los escenarios es la misma: grandes extensiones de terreno con cantidad de áreas complejas, grandes llanuras con escondites y cielos interminables listos para ser surcados con un Spitfire británico. Siempre resulta impresionante ver a 64 jugadores colisionando en las trincheras, en medio de la campiña francesa, o ver como un pequeño grupo de soldados se separan del batallón para rodear el núcleo de defensa enemigo y más tarde encontrarlos ofreciendo apoyo desde, por ejemplo, los escombros de un puente semi-destruido. Todo un espectáculo. En términos gráficos, por supuesto, estamos cerca de la cima de la generación actual: la riqueza de las imágenes es sublime, la complejidad de las partículas es de récord y el rendimiento es sensacional. Pero como en todos los 'Battlefield', lo que más llama la atención es la capacidad de reventar casi todo en pantalla, puesto que la destructibilidad ha alcanzado niveles increíbles. La física también se ha mejorado y ahora simula ondas de choque de las explosiones de una manera aún más creíble. Por último, pero no menos importante, hay que resaltar un diseño de audio soberbio. 'Battlefield' siempre ha sido la franquicia de disparos con los mejores efectos sonoros, ya sea el sonido de un avión rasgando el cielo con la trazada de sus ametralladoras a pleno rendimiento o el sonido del disparo de un francotirador resonando en un valle. De nuevo, DICE se supera en este aspecto.

Conclusiones



En resumidas cuentas, la nueva entrega de la franquicia nos propone las mismas trazas genéticas de siempre con acertadas novedades enmarcadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te lo vas a perder? Seguro que no te lo perdonarías. Entre otras razones porque los capítulos de las Historias de guerra son simplemente fantásticos. El multijugador ha recibido cambios muy positivos que ayudan a desarrollar combates más estratégicos, como la curación y la construcción de fortificaciones. Las mecánicas de destrucción son increíbles y el modo Grandes Operaciones es capaz de enganchar como nunca. Los mapas cuentan con una ambientación sensacional y el rendimiento es impecable. No se puede negar que 'Battlefield V' ha logrado superarse con un multijugador muy sólido y divertido que se acompaña de una campaña con momentos memorables. Además, hay muchas opciones para los rangos del modo online y la personalización de sus clases. Una apuesta segura para los amantes de los disparos y las contiendas con mayúsculas.

