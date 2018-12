'Los Sims' y la cultura popular: todo más allá del videojuego

A estas alturas, ¿quién no conoce los Sims? una extensa saga de experiencias de simulación social que originalmente fue lanzada en febrero de 2000 por Maxis y Electronic Arts y que se ha convertido en, redoble de tambor: la franquicia más vendida en PC de todos los tiempos, con más de cien millones de copias despachadas. Que se dice pronto. En el (improbable pero posible) caso de que nunca lo hayas jugado te lo resumimos: se trata de crear pequeños seres virtuales llamados Sims. Personitas totalmente personalizables dispuestas a sumergirse en un mundo virtual que también puedes manejar a tu antojo, como un benevolente patriarca o como un dios vengativo.

Aunque seas fan de la saga, puede que no sepas –sobre todo si eres de los más jóvenes– que 'Los Sims' recogen el código genético de 'SimCity', otra revolucionaria franquicia de EA creada también por Will Wright en 1981. En el sandbox, había que construir una ciudad desde cero hasta controlar toda una megalópolis. Wright usó la idea de este juego para 'Los Sims' con el mismo principio de libertad total para construir y destruir. Es decir, antes de 'Los Sims', la mayoría de los juegos tenían personajes prefabricados o con una capacidad de customización mínima. Ahora, en cambio, se nos permite controlar muchos aspectos de la apariencia de estos diminutos humanos, además, fue uno de los primeros juegos que dio verdadera importancia a las "necesidades" de los personajes como el hambre, la higiene...

¿Pero cómo iba a confinarse un fenómeno que, como una bola de nieve, se iba haciendo cada vez más grande tan solo al mundo de los videojuegos? Por supuesto 'Los Sims' traspasaron esa barrera para convertirse por derecho propio en un producto de la Cultura Popular. Las referencias en películas o series de televisión han sido cada vez más numerosas. Hemos oído hablar de ellos en 'The Drew Carey Show', 'Rockefeller Plaza' o 'One Tree Hill' por nombrar unos cuantos. Y The Black Eyed Peas, Nelly Furtado, Katy Perry, LeAnn Rimes o Depeche Mode han grabado sus éxitos en Simlish, el lenguaje lleno de emoticonos que hablan los Sims. Precisamente ese extraño idioma completamente inventado es uno de los símbolos de identidad del juego y tiene una curiosa historia detrás: el equipo de desarrollo de 'Los Sims' creó el Simlish experimentando principalmente con el ucraniano fracturado, el francés y el tagalo, un idioma que se habla en Filipinas, entre otros. Las vocales suenan más enfatizadas que en inglés y se habla con la parte delantera de la boca, por si quieres intentarlo.

Aunque donde mejor se comprueba hasta qué punto esta exitosa saga se ha involucrado en la vida real es por supuesto en los memes: la forma de comunicación más divertida y efectiva del siglo XXI. Pululando por Tumblr, Facebook o en una simple búsqueda de Google, puedes encontrar montones de memes con los problemas más recurrentes de los jugadores habituales ("Puedes estar toda tu vida sin beber agua. Estás un día sin comer y mueres"), la realidad cotidiana del juego ("Conocí una chica a las cuatro de la tarde. A las nueve ya estábamos casados, viviendo juntos y embarazados") o simplemente con chistes más o menos graciosos ("¿Cómo se llaman los hijos de Los Sims? Sim-sons").

A lo largo de sus más de 18 años de historia, 'Los Sims' han tenido cuatro entregas, apropiadamente tituladas para evitar confusiones: 'Los Sims', 'Los Sims 2', 'Los Sims 3' y, prepárate para la sorpresa, 'Los Sims 4'. Pero no creas que la cosa se queda ahí, los ávidos fanáticos de la saga reclaman más, mucho más con cada título que sale a la venta. Por eso cada juego ha ido acompañado de contenido adicional de todo tipo en forma de paquetes de expansión y accesorios para todos los gustos. ¿Qué dices? ¿Qué ya que estás aquí con nosotros quieres que repasemos un poco la historia de las distintas entregas publicadas hasta ahora? Vaya, no pensábamos... ¡pero qué diantre, vamos allá!

La primera entrega de 'Los Sims' salió para PC y Mac en 2000 y tres años después para PS2, Xbox y GameCube. Will Wright dijo que el juego se le ocurrió tras haber perdido su casa en un incendio y que estaba pensado como sátira de la sociedad de consumo de Estados Unidos. Podíamos formar una familia entre uno y ocho miembros y controlar después sus necesidades de hambre, comodidad, vejiga, energía, diversión, higiene, social y habitación, para que no murieran, además de ayudarles a ascender en sus trabajos y mejorar sus habilidades y relaciones sociales. El juego tuvo hasta siete expansiones con fiestas, vacaciones, animales... y nuevos personajes como Papá Noel, La Parca, Servo, el mayordomo y Sunny, el payaso trágico.

'Los Sims 2' salió a la venta para PC en 2004, y un año más tarde llegaron las versiones para Mac, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, PSP, PS2. La de Xbox tuvo que esperar a 2005. En 2002 se había lanzado 'Los Sims Online', que no llegó a España. En esta segunda entrega, una de las principales novedades fue el cambio de la vista isométrica al 3D y las nuevas etapas de vida: bebé, niño, adolescente, adulto y anciano. Ahora el objetivo de nuestros pequeñines era la búsqueda de la felicidad. También había nuevos vecindarios, empleos y la posibilidad de poder crear nuestras propias películas con la cámara de vídeo que incluía el juego. Hobbies, Universitarios, Mascotas... hasta ocho fueron las expansiones que pudimos disfrutar en esta ocasión, junto a diez packs de accesorios.

Ambientado antes del juego original, en 2009 llegó para Mac y PC 'Los Sims 3' con versiones para PS3, Xbox 360, Wii y Nintendo DS un año más tarde. Contaba con un modo de creación e interfaz muy mejorada y un barrio abierto sin pantallas de carga entre solar y solar. También tuvimos por primera vez la capacidad de decidir la duración de la vida de nuestros Sims entre 25 y 960 días. Nueve packs de accesorios y once expansiones acompañaron en esta ocasión al juego. Nuestro favorito: ¡Movida en la facultad!

'Los Sims 4', lanzados en 2014 en PC y un año más tarde para Mac, es la última entrega hasta el momento. Los usuarios de PS4 y Xbox One tuvieron que esperar a 2017 para jugarlo. Ahora podemos controlar personajes más complejos, y por primera vez en la saga, los Sims sienten y expresan emociones, pueden experimentar un alcance y profundidad emotiva y ser influenciados por otros Sims, eventos, recuerdos o incluso la ropa y objetos que se elijan.

Durante este año hemos recibido cuatro expansiones. 'Los Sims Día de Colada' fue la primera vez en que los fans pudieron elegir cuál sería el siguiente Pack de Accesorios. Ahora los Sims pueden limpiar la ropa, lavarla y secarla y darles a sus atuendos una apariencia impecable. En 'Mi primera Mascota' hemos descubierto las nuevas y pequeñas mascotas de nuestros Sims: desde hamsters, ratones, erizos hasta cobayas€ además de poder vestir a juego a tus perros y gatos, que eso son siempre muchos likes en Instagram. En 'Las Cuatro Estaciones' los Sims pueden experimentar el impacto variable del clima en sus vidas, deleitarse con divertidas actividades de temporada, decorar sus casas para celebrar fiestas de temporada, desarrollar la carrera de jardinería y mucho más. Y finalmente en '¡Rumbo a la Fama!', lanzada el pasado 16 de noviembre, por fin tienes la oportunidad de hacer realidad los lujosos sueños de fama y fortuna de tus Sims, convirtiéndolos en celebridades de primera línea en su camino hacia el estrellato. ¿Qué nos deparará el futuro? Eso sólo el tiempo lo dirá.

Más información en elsotanoperdido.com