'Detroit: Become Human' anuncia sus requisitos para PC

La pasada Game Developers Conference 2019 de San Francisco nos ha dejado muchas novedades interesantes, entre estas, el anuncio de las versiones para PC de 'Detroit Become Human', 'Heavy Rain' y 'Beyond: Two Souls', obras de Quantic Dream que han cumplido la relación de exclusividad con PlayStation y que se abren paso en otros sistemas. Poco a poco se van conociendo detalles más concretos sobre estas versiones, por ejemplo, la confirmación de los requisitos de sistema mínimos y recomendados de la obra más reciente del conocido estudio de desarrollo.

El equipo ha publicado en el espacio reservado para el juego en Epic Games Store, los requisitos necesarios para disfrutar de la experiencia sin problemas. A todas luces, la revelación de los datos indica que la adaptación no tardará demasiado en ver la luz, probablemente seguido de 'Heavy Rain' y 'Beyond: Two Souls'. Destacar que los requisitos son los esperados para una obra de estas características; no obstante, llama poderosamente la atención que se haya decidido emplear API Vulkan, en lugar de DirectX de Microsoft.



Requisitos mínimos de 'Detroit: Become Human' para PC

Sistema Operativo : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit Procesador : i5-2400 3.4GHz/similar

: i5-2400 3.4GHz/similar Memoria : 4GB

: 4GB GPU : Nvidia GTX 660/similar

: Nvidia GTX 660/similar VRAM : 2 GB

: 2 GB API: Vulkan



Requisitos Recomendados de 'Detroit: Become Human para PC'

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Procesador : i7-2700 K/similar

: i7-2700 K/similar Memoria : 12 GB

: 12 GB GPU : Nvidia GTX 1080/similar

: Nvidia GTX 1080/similar VRAM : 8 GB

: 8 GB API: Vulkan



'Detroit: Become Human' es un thriller de ciencia-ficción que pretende embarcar al jugador en una compleja aventura donde deberá controlar androides y definir, a través de sus acciones, si aceptan el mundo tal y como es, o por el contrario lucharán por conseguir su libertad. El argumento sitúa al jugador en la ciudad de Detroit en el año 2038, un futuro donde el tejido industrial ha tomado impulso gracias a la introducción de los androides. Pero la convivencia con los humanos no siempre será fácil y más ahora que los androides han comenzado a comportarse como si realmente estuvieran vivos.

