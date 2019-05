'Monster Hunter World' anuncia novedades

A pesar de haber sido lanzado hace un año y medio, 'Monster Hunter World' continúa revelándose como un gran éxito para Capcom. De hecho, los datos financieros del último año fiscal de la compañía japonesa apuntan en esta dirección, ya que continúa brindando resultados positivos para las arcas de la empresa.

No obstante, el catálogo de éxitos comerciales de Capcom en este ejercicio se consuma con 'Resident Evil 2' y 'Devil May Cry 5', pero 'Monster Hunter World' ha sido la producción que ha tenido un papel más destacado en los resultados del último ejercicio fiscal, donde se confirma que el juego ya lleva 12 millones de unidades vendidas. Este registro anima a la casa de software a continuar centrándose en el videojuego en cuestión. De hecho, se ha anunciado que habrá novedades que se presentarán en una transmisión en vivo prevista para el 10 de mayo a la 1:00 am (hora española), donde se revelarán las características de la actualización de primavera y probablemente (esperamos) se ofrezcan los primeros detalles de 'Iceborne', la esperada expansión de otoño.

'Monster Hunter: World' destaca por ofrecer la experiencia de juego más accesible hasta la fecha, nos invita a emprender misiones para acabar con los cada vez mayores y desafiantes peligrosos monstruos, y de este modo obtener materiales que pueden utilizarse para desarrollar armas y armaduras con habilidades únicas de los enemigos abatidos. El paisaje y sus habitantes juegan un papel clave durante la cacería, ya que los jugadores pueden utilizar estratégicamente los entornos que les rodean y la vida silvestre para sacar partido. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

