Así son Lobelia y Leo, los dos nuevos personajes de 'Oninaki'

Lobelia y Leo son dos de los personajes protagonistas de 'Oninaki', el próximo juego de rol y acción de Tokyo RPG Factory que lanzará en formato digital para PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam el 22 de agosto 2019. Revisamos sus características con todo tipo de detalle:

Lobelia: "Como soberana, mi deber es proteger a este reino. Y vosotros, los vivos, atados como estáis a la vida, debéis celebrar toda creación." La soberana lleva una vida de aislamiento, ya que no confía en nadie más que en sí misma. Aparentemente es una persona fría que se muestra distante con su círculo de allegados y hace muy pocas apariciones en público. De hecho, a muchos de sus súbditos les costaría reconocerla. Para Lobelia no hay nada más importante que defender la doctrina de la reencarnación, y no tolera desviarse de ella ni lo más mínimo.

Leo: "Si te alzas contra mí, te alzas contra la soberana. Te alzas contra el propio reino." La mano derecha de Lobelia, y su hijo de pies a cabeza. Desde que tiene uso de razón, Leo siempre ha venerado a Lobelia, no como madre, sino como soberana. Leo no confía en nadie más y no tiene ningún amigo, pero no le guarda rencor por ello. Acepta todo lo que diga la soberana a pies juntillas y hace caso omiso al resto, lo que ha dado lugar a más de una discrepancia con los Watchers.

El tercer título de los creadores de 'I am Setsuna' y 'Lost Sphear', nos invita a conocer la historia de Kagachi, un joven Watcher que debe guiar a las Lost Souls hasta el próximo mundo. Tras conocer a una joven llamada Linne, su destino se ve tiznado de sangre y muerte. Durante su aventura, los jugadores se encontrarán con otros personajes importantes, como Kushi, un Watcher modélico y líder de confianza; Mayura, una Watcher de gran corazón; o el malvado Night Devil, un ser de un tiempo ya olvidado.

