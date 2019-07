Análisis Attack on Titan 2: Final Battle

'A.O.T. 2: Final Battle', supone la última entrega de la saga de juegos de acción basada en fenómeno 'Attack on Titan'. El contenido desarrollado por Omega Force se estrena para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, y en formato digital para PC. El paquete de contenido para 'A.O.T. 2', convertido en volumen único, va más allá de una simple expansión de juego y sigue las aventuras de la Temporada 3 del anime a través de las acciones de personajes específicos. Es decir, los acontecimientos tienen lugar dentro de la línea cronológica y el modo Final Battle's Story se desarrolla a través de los puntos de vista de los personajes, junto a los principales héroes activos de la temporada, que ahora se pueden jugar por primera vez – incrementando el número total de personajes accesibles hasta 40. Además, para los contenidos que abarcan las temporadas 1-3 del anime, los desarrolladores han incluido también episodios originales para crear una experiencia más satisfactoria.

Si ya conoces este frenético mosou, basta decir que 'Final Battle' ha mantenido el estilo de juego sólido y divertido de la primera entrega, pero que, en esta ocasión, cuenta con muchas mecánicas inéditas.



Todo el universo Attack on Titan en una sola experiencia de juego

En 'Attack on Titan 2' juegas como miembro de una clase de soldados novatos entrenados para enfrentarse a los titanes, el enemigo final de la humanidad. El guion transcurre más o menos adyacente a las temporadas 2 y 3 del popular anime, sin embargo, existe un primer detonante que marca diferencias fundamentales sobre el título original: la posibilidad de crear tu propio avatar personalizado para conocer o redescubrir la perturbadora historia y el punto de partida desde un prisma diferente, aunque del mismo modo serás esencialmente testigo de primera mano de eventos cruciales. De hecho, existe un vínculo claro entre nuestro personaje y Eren Jaeger, Mikasa Ackerman o Armin Arlert, al encontrarse, como ellos, entre los pocos supervivientes de la pequeña localidad de Shiganshina tras el devastador ataque perpetrado al comienzo de la historia.

'Final Battle', se integra en el conjunto dando continuación a los pormenores de la tercera temporada del anime, puesto que incorpora la Temporada 3, partes 1 & 2 en el nuevo modo Episodio de Personaje. A medida que prosigue la lucha entre el Regimiento de Exploradores contra los Titanes y el equipo se acerca a conocer más acerca de los terroríficos gigantes, una nueva revelación golpea al grupo; los Titanes no son sus únicos enemigos. El Escuadrón de Control Antipersonal, liderado por el famoso Kenny Ackerman, está preparado para capturar a Eren e Historia Reiss sin importar el coste. El Regimiento de Exploradores se dispone a salvar a sus compañeros de equipo, pero rápidamente aprenden que no pueden confiar en nadie dentro de los muros.

La narrativa se puede explorar a través de tres puntos de vista diferentes: el Regimiento de Exploradores, los Cadetes de la Tropa 104 y los Guerreros, centrándose en Reiner, Bertholdt y Zeke. Esto permite descubrir aspectos adicionales de la trama que no se muestran en el original. Tanto, que jugar estos episodios proporciona un mayor contexto de lo que los personajes estaban haciendo tras la acción principal.

Foto: Elsotanoperdido/ A.O.T. 2: Final Battle

Nuevas características

'A.O.T. 2: Final Battle' cuenta con dos nuevas características de juego: una de combate antipersonal que utiliza el equipamiento de movilidad omnidireccional y un nuevo modo de recuperación de muros centrado en el restablecimiento de los territorios exteriores. Aquí, tendremos la capacidad de elegir un líder de su escuadrón y escoger a los miembros – incluso los que nunca estuvieron juntos en la entrega original –para recuperar las tierras de los Titanes.

'Final Battle' ofrece la posibilidad de crear nuestro propio personaje y luchar para recuperar la tierra en el Modo Recuperación de Territorio, que se desenvuelve pleno de acción. Al comenzar, se puede personalizar el nombre de equipo y el emblema, así como asignar un comandante de entre cualquiera de los personajes jugables, incluyendo nuestro propio explorador personalizado. El Modo consta de dos rondas. La primera es una fase "Base" donde se puede deambular libremente para socializar con los aliados, utilizar materiales para preparar y actualizar el equipamiento, y prepararse para la batalla. Una vez que esta fase está completa, comienza la fase de "Campaña Exterior"; nos vamos fuera de los muros en una emocionante sección con la esperanza de reclamar las tierras.



Más armas, más equipamiento, más batallas

La expansión también incluye una gama de nuevos equipamientos para las batallas, por ejemplo, las Lanzas Relámpago se equipan en batalla por primera vez: una herramienta capaz de derribar al Titan Acorazado cuando una espada normal ni siquiera le corta. También regresa el estándar "Slashing Gear"; donde equipas las espadas con el Equipo de Maniobra Tridimensional (Omni-Directional Mobility Gear -ODM) para cortar rápidamente partes del cuerpo, junto con el movimiento "Shooting Gear" que reemplaza las espadas por pistolas y permite ataques de largo alcance junto a diferentes tipos de munición y daño entre los que se incluyen: disparo estándar, disparo de dispersión, disparo explosivo, disparo de desgaste y munición de disparos incendiarios.

El segundo ofrece la opción de escoger entre los ataques con una sola mano, lo que permite una fácil localización y evasión de las partes del Titán a cambio de un consumo de gas más rápido y menos daños, o ataques a dos manos que causan daños masivos y dificultan la evasión de los golpes entrantes. El increíble tamaño de los enemigos impone un equipamiento más poderoso, así debuta el Thunder Spear, un arma que tiene la mayor potencia de golpe de todo el arsenal y puede aniquilar a un Titán de un solo golpe.

La recarga de munición es tan fácil como reemplazar el gas y las espadas – aunque en Final Battle si sueltas el botón de recarga cuando el dial se encuentra en la zona amarilla conseguirás una recarga perfecta y el recurso en uso no se agotará durante un corto período de tiempo. También se pueden cambiar rápidamente las cargas de los disparos y el equipamiento en las bases de suministro, ya que adaptarse correctamente a las situaciones de batalla son claves para vencer a los Titanes.

El equipo showdown también está disponible para proporcionarnos un aumento masivo de poder en la batalla. Cuentan con dos opciones disponibles para ellos, la Lanza del Trueno y las Pistolas de Gatling, que descargan ráfagas de alto nivel para romper cualquier parte del Titán que esté a la vista. Una vez se obtiene este equipamiento en combate y el medidor del equipamiento Showdown está lleno, pueden desencadenar ataques de gran daño durante un período de tiempo limitado.

Foto: Elsotanoperdido/A.O.T. 2: Final Battle

Puliendo y actualizando la parcela técnica

Ahora dedicamos unas palabras a la realización técnica: hemos disfrutado 'AOT 2: Final Battle' en PlayStation 4 Pro y definitivamente parece haberse subsanado algunas deficiencias en la velocidad de fotogramas y en los elementos emergentes respecto a la edición original. El conjunto se presenta con textos en español y excelentes modelos vestidos de un estilo gráfico cel-shading que se adapta bien a los espléndidos dibujos del anime japonés homónimo. Por otro lado, la banda sonora original y doblaje en japonés son más que satisfactorios y acompañan muy bien las escenas de corte que componen el modo historia.



Conclusiones

Si te encuentras entre los amantes de 'Attack on Titan' tienes una cita ineludible con 'AOT 2: Final Battle', que además de ampliar contenido, añadir nuevas funciones, características, y modos de juego, mejora la experiencia a nivel plástico y, por lo tanto, resuelve los límites de la experiencia.

Tras el proceso de refinado, las mecánicas básicas del juego parecen no tener tendencia a envejecer gracias a la cantidad de opciones estratégicas que podemos adoptar. Las nuevas misiones cubren los eventos de la tercera temporada del anime y no dejará fríos a los seguidores de la serie, que verán complementados los eventos narrados en el anime desde diferentes puntos de vista. Afortunadamente, el Modo Recuperación de Territorio se ajusta como un guante al conjunto para proporcionar muchas horas adicionales de entretenimiento. Hay que apuntar que el título estará disponible en formato digital para su adquisición y a modo de pack de actualización para los usuarios que ya poseían 'Attack on Titan 2', de modo que no hay excusa pare perderse esta emocionante aventura de dimensiones titánicas.

