'For Honor' se une a las celebraciones de Halloween con un aterrador evento

'For Honor' se prepara para celebrar Halloween.

'Colmillos del Otro Mundo', es un evento de juego gratuito inspirado en Halloween para todos los jugadores de 'For Honor' al que se podrá acceder hasta el próximo 1 de noviembre. Este nuevo evento contará con terroríficos contenidos, incluyendo un nuevo modo de juego, botines basados en Halloween, nuevas ejecuciones y mucho más.

El evento incluirá un nuevo modo de juego: Homicidas Siniestros, una versión de Dominio con límite de tiempo. Durante el evento, los jugadores deberán capturar las distintas zonas para obtener un potenciador especial que les facilitará matar a las extrañas criaturas que acechan en los angostos y terribles senderos. Sin embargo, no deben fiarse y permanecer alerta, porque podrían perder el potenciador si resultasen asesinados.

Los botines inspirados en Halloween se colocarán aleatoriamente al final de las partidas mientras dure del evento. Se podrá personalizar cada uno de los Héroes con objetos únicos, por tiempo limitado, incluyendo atuendos de batalla, efectos y armas dantescas. Además, este evento incluirá cuatro nuevas ejecuciones (por tiempo limitado, una vez más). También se recibirán recompensas exclusivas al formar equipo con otros guerreros y participar en el Faction Race Order hasta el 1 de noviembre.

Colmillos del Otro Mundo se puede desbloquear a cambio de 45000 piezas de Acero por Héroe, hasta el 4 de noviembre y forma parte de la Temporada 3 del Año 3 de 'For Honor', que aporta un nuevo héroe vikingo, el Jormungandr, un nuevo mapa, mejoras en la jugabilidad y un evento de temporada: 'Ira de los Jormungandr'. El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Windows PC y UPLAY+.

