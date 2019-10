'The Last of Us 2' retrasa su fecha de lanzamiento

'The Last of Us 2' se retrasa hasta mayo.

Malas noticias directamente desde el blog de PlayStation, donde se confirma un desplazamiento en la fecha de lanzamiento prevista para 'The Last of Us 2' en PlayStation 4. De acuerdo con Neil Druckmann, máximo responsable de la desarrolladora Naughty Dog, la nueva fecha de comercialización para la esperada secuela se traslada desde el 21 de febrero hasta el viernes 29 de mayo de 2020, más de tres meses después de la fecha establecida hace solo unas semanas.

Desde el estudio se alega que, en las últimas semanas, conforme se iban dando por finalizadas algunas de las secciones del juego, advirtieron que no tenían el tiempo suficiente para ponerlo al nivel que se espera de la desarrolladora: "En este punto, teníamos dos opciones: comprometer la calidad de algunas partes del juego o conseguir más tiempo. Optamos por lo segundo. Con esta nueva fecha de lanzamiento podremos pulir todo al nivel que buscamos sin llegar a presionar demasiado al equipo.", explica Druckmann.

"Aunque nos consuela saber que la calidad del juego no se verá comprometida, no estamos muy satisfechos con no haber podido evitar esta situación. Ojalá hubiéramos podido prever el nivel de acabado que buscábamos, pero el tamaño y el alcance de este juego nos han superado. Sentimos de verdad haber decepcionado a nuestros fans.", se disculpa el director.

"Esperamos que entendáis que este tiempo adicional nos permitirá poner a The Last of Us Parte II al nivel de nuestras expectativas colectivas. Sabemos que estos meses adicionales no hacen sino alargar esta espera que se está haciendo eterna para todos nosotros. Por eso os agradecemos vuestra paciencia y apoyo continuos."

