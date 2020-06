GeForce NOW reabre la suscripción Fundadores y añade 19 títulos a la colección

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de una nueva actualización Game Ready para GeForce NOW, su servicio de videojuegos en la nube, que, a partir de ahora, reanuda las suscripciones Fundadores, es decir, la alternativa de pago que ofrece sesiones de juego más largas, acceso prioritario y tecnología RTX.

Tras el periodo de registro habilitado durante la fase beta, el servicio alcanzó el límite de membresías premium en Europa, por lo que se vieron obligados a pausar las nuevas suscripciones. A lo largo de las últimas semanas, la compañía parece que ha trabajado para aumentar la capacidad del servicio, por lo que a partir de ahora se podrá contratar GeForce NOW por una cuota mensual. Pero no te preocupes, porque la modalidad gratuita sigue estando disponible.

Seguimos con el capítulo de novedades, ya que, el último Game Ready, también añade soporte para Highlights en nuevos videojuegos. Esta tecnología es una de las utilidades de GeForce Experience más implementadas por los desarrolladores; a través de ella, los jugadores pueden capturar y compartir los mejores momentos de sus partidas de manera sencilla. Varios juegos ya los incorporan, por ejemplo, 'Fortnite' y 'Kingdom Come: Deliverance'.

Recientemente se han añadido nuevas funciones con patrones inteligentes y reconocimiento de imágenes, que detectan las acciones destacadas de los jugadores desde los servidores mientras están en una partida. Cuando esta tecnología localiza momentos remarcables, como un disparo vencedor, los captura y guarda de forma automática. En las próximas semanas, estás funcionalidades estarán disponibles para los usuarios de PC de 'Counter-Strike: Global Offensive' y de 'League of Legends'.

El nuevo Game Ready también añade 19 títulos a la colección de GeForce NOW, entre los que destaca 'Satisfactory', que llega a la par de su lanzamiento en Steam, 'Cloudpunk', 'Far Cry 4' — Epic, 'Far Cry 5' — Epic, 'Left 4 Dead', 'Rayman Legends' — Epic y Uplay, 'Rules of Survival', 'South Park: The Stick of Truth' — Uplay, 'South Park: Fractured But Whole' — Uplay, 'Tale of Wuxia', 'Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist' — Uplay, y 'Totally Reliable Delivery Service'. Además, 6 de los juegos que previamente abandonaron la plataforma vuelven a incorporarse: 'Black Squad', 'Farm Together', 'Minion Masters', 'SCUM', 'Terminator: Resistance' y 'XERA: Survival' están, de nuevo, listos para jugar.