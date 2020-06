Insomniac detalla como 'Ratchet & Clank: Rift Apart' se beneficiará de los recursos de PS5

Insomniac detalla como 'Ratchet & Clank: Rift Apart' se beneficiará de los recursos de PS5

'Ratchet & Clank: Rift Apart' es una de las novedades destacadas de la primera hornada del catálogo exclusivo de PS5. La entrega se anunció en el evento promovido por Sony recientemente para mostrar tanto el diseño de la videoconsola como plantel inicial de títulos, y como puedes imaginar, el juego aprovechará los recursos del hardware de próxima generación para llevar la franquicia a otro nivel.

En un vídeo publicado por el estudio, el director creativo, Marcus Smith, explica que explorar mundos exóticos es un sello distintivo de la serie. En PlayStation 5, el equipo se ha permitido construir más de estos lugares gracias al rápido SSD. La historia de 'Ratchet & Clank: Rift Apart' parte después de producirse un terrible accidente en una fábrica de espacio-tiempo. Esto provoca varias distorsiones temporales en todo el universo, lo que llevará a nuestros protagonistas a recorrer multitud de localizaciones diferentes.

El creativo asegura que la cantidad de mundos creados para la entrega habría sido impensable en generaciones anteriores. Los jugadores saltarán de grieta en grieta con gran dinamismo y los tiempos de carga instantánea seguro que ayudarán con esto.

El control DualSense también cobrará gran importancia para la experiencia. La retroalimentación háptica permitirá sentir la tensión diferencial que ofrece el armamento. Por ejemplo, con la denominada "The Enforcer" (una escopeta de doble cañón), cuando el jugador presiona el gatillo ligeramente el arma disparará un único tiro, pero si ejerce más presión se disparan ambos cañones.

En combinación de todo lo anterior, el audio espacial 3D será un elemento esencial en el juego. Según Smith, escuchar a los héroes y villanos, caminar e interactuar con los entornos, traerá un nivel de inmersión no visto antes. 'Ratchet & Clank: Rift Apart' por el momento, no tiene una fecha de lanzamiento establecida.