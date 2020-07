'Mafia: Definitive Edition' se deja ver en su primer gameplay.

2K finalmente ha mostrado 'Mafia: Definitive Edition' con una sesión que recoge 14 minutos de jugabilidad de la actualización del título lanzado en 2002 para PC, PS2 y Xbox. El vídeo muestra varios modos de juego, cinemáticas y, en particular, nos permite anticiparnos al aspecto plástico que lucirá la adaptación en relación con el original.

En el tráiler, puedes ver a Tommy recuperando una serie de icónicas misiones (incluidas las carreras en coches de la década de 1930) con secuencias gráficamente impresionantes, ya que, aparentemente, soportará Ray Tracing en la versión para PC. Narrado por el director creativo de Hangar 13, Haden Blackman, el vídeo ofrece una descripción del juego principal, así como un repaso a "Una excursión al campo", una de las misiones del juego.

'Mafia: Edición Definitiva' no solo promete mejorar significativamente los gráficos y mecánicas del original, sino que también profundiza en su historia, y añade un guion actualizado con nuevos diálogos, historias de fondo expandidas y escenas adicionales. La entrega se comercializará a partir del 25 de septiembre. No está de más recordar que durante el mes de mayo, la compañía lanzó las versiones definitivas de 'Mafia 2 y 3', que puedes encontrar en versiones para PC, PlayStation 4 y Xbox One.



Mafia: Edición Definitiva - Primer Tráiler Gameplay