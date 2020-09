Confirmada la fecha de lanzamiento de 'Yakuza Like a Dragon' para PS5

'Yakuza: Like a Dragon'

Tal y como se había anunciado, 'Yakuza: Like a Dragon' se lanzará en Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 y Steam el 10 de noviembre de 2020, alineando la comercialización del juego en la generación actual con la fecha de lanzamiento de Xbox Series. Como se desveló previamente, las versiones para Series X | S soportarán la opción Smart Delivery para que los usuarios que tengan el juego en Xbox One, puedan actualizarlo gratis.

También se lanzará en PlayStation 5 en occidente el 2 de marzo de 2021, después del estreno en PlayStation 4 el 10 de noviembre de 2020. Los usuarios que adquieran el juego digital para PS4 de 'Yakuza: Like a Dragon' en PlayStation Store, podrán descargar la versión PS5 sin coste adicional en su lanzamiento. La versión para PS5 también estará disponible de forma independiente. Adicionalmente, el desarrollador ha aclarado que los usuarios que adquieran la versión física, también podrán actualizar el juego a la versión de PS5 con el disco original.

'Like a Dragon' propone un dinámico juego de rol en las calles de Yokohama, en Japón, con una aventura que combina las peleas, el dramatismo y la exagerada hilaridad por la que es conocida la serie. El juego cuenta también con un dinámico elenco de actores de doblaje, entre los que se incluyen George Takei, Kaiji Tang, Andrew Morgado, Greg Chun y Elizabeth Maxwell.



Yakuza: Like a Dragon – Tráiler