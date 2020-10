Así es 'Need for Speed Hot Pursuit Remastered', la reedición del famoso juego de carreras

Electronic Arts ha presentado oficialmente la remasterización para la generación actual de sistemas de 'Need for Speed Hot Pursuit', el famoso título de carreras de mundo abierto firmado por Criterion. El videojuego contará con imágenes mejoradas y modalidad multijugador asíncrona multiplataforma a través de la tecnología Autolog. La remasterización también añade todos los paquetes de contenido principales (que ofrecen más de seis horas adicionales de juego) y más de 30 desafíos, objetivos secundarios y personalizaciones.

El título promete mejoras gráficas en el mundo abierto del condado de Seacrest. Ofrecerá grandes dosis de acción en carreras para un jugador a ambos lados de la ley, donde los interceptores de policía sobrecargados con armamento táctico podrán arrestar a los sospechosos y los corredores de élite podrán nivelar el campo de juego con contraataques y maniobras defensivas.

También contará con un rico sector multijugador con soporte completo para Cross-Play: por lo tanto, será posible acceder a lobbies compartidos para enfrentarse a jugadores de todas las plataformas. A través de la experiencia multijugador se podrá correr en solitario o competir junto a amigos para ganar puntos y desbloquear nuevos coches, armas y equipos. El videojuego también incluirá todo el contenido adicional ofrecido tras su lanzamiento, como Armado y Peligroso y el Lamborghini Salvaje.

Nuevos logros, colores de coche, un modo de foto actualizado y múltiples actualizaciones de calidad de vida, completarán la mejor versión del clásico de carreras. En cuanto a las especificaciones, 'NFS Hot Pursuit Remastered' se ejecutará en Switch a 1080p y 30 fps en modo acoplado y a 720p / 30 fps en modo portátil, en 4K / 30 fps en PC, PS4 PRO y Xbox One X y a 1080p/30 fps en PS4 y Xbox One. Finalmente, entre las mejoras gráficas se destaca la reformulación de la interfaz, la adición de reflejos con mayor resolución, texturas mejoradas, un filtro AA/SSAO de mayor rendimiento y efectos de partículas avanzados. Lo más importante, su lanzamiento está programado para el 6 de noviembre en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.