'Grim Fandango' y otros éxitos actualizados de LucasArts se integran en Xbox Game Pass

Tres de los juegos clásicos más conocidos de LucasArts llegarán pronto al servicio Game Pass. Tim Schafer de Double Fine ha confirmado que el estudio lanzará las versiones remasterizadas de 'Grim Fandango', 'Day of the Tentacle' y 'Full Throttle' el 29 de octubre. Según la compañía, los juegos llegarán por primera vez a las consolas de la marca Xbox con el lanzamiento en Game Pass.

Los tres títulos estarán disponibles el día 29 en todos los dispositivos con soporte para la plataforma de suscripción. Es decir, las ediciones actualizadas de todas las obras se pueden jugar en Xbox One, Windows 10 y también en Android, vía xCloud. Los títulos ya están disponibles en PS4 y también en PC a través de diferentes plataformas de venta.

Además de los clásicos remasterizados de LucasArts, Game Pass también recibirá otros juegos a finales de este mes. El día 15, el catálogo aumentó con una ola de juegos nuevos, incluido 'Age of Empire III: Definitive Edition'. Echa un vistazo a algunos de los lanzamientos más recientes, que se suman a los otros títulos que alcanzaron la suscripción a principios de mes.

- 'Age of Empires III: Definitive Edition' (PC) - 15 de octubre

- 'Heave Ho' (PC) ID @ Xbox - 15 de octubre

- 'Katana Zero' (consola y PC) ID @ Xbox - 15 de octubre

- 'Tales of Vesperia: Definitive Edition' (consola y PC) - 15 de octubre

- 'The Swords of Ditto: Mormo's Curse' (PC) - 15 de octubre

- 'ScourgeBringer' (Consola) ID @ Xbox - 21 de octubre

- 'Cricket 19' (Consola) - 22 de octubre

- 'Supraland' (Consola) ID @ Xbox - 22 de octubre