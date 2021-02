Activision ha anunciado que 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' ampliará su listado de plataformas disponibles desde el 12 de marzo. En este momento lo puedes encontrar en ediciones para PS4 y Xbox One, pero recibirá una actualización volcada a la nueva generación, junto a la versión para Nintendo Switch. La conversión para PC llegará en una fecha que todavía no se ha determinado.

La versión para PS5 y Xbox Series X|S contará con resoluciones de hasta 4K y soporte para 60 cuadros por segundo, así como pantallas de carga más rápidas. El título también contará con audio 3D y, en PS5, efectos hápticos sobre el controlador DualSense. Por suerte, aquellos que ya tengan 'Crash 4' para Xbox One y PS4 podrán actualizar el juego a la nueva generación de consolas de forma gratuita. También se podrán importar las partidas guardadas en ambas plataformas.

La versión para PC se distribuirá en exclusiva en la tienda de Activision-Blizzard. Actualmente, la plataforma también se utiliza para distribuir otros juegos de la compañía, incluidos títulos de la franquicia 'Call of Duty', pero este será el primer juego de la serie en la plataforma. 'It's About Time' es el primer juego original de la franquicia lanzado desde 2008 y retoma la historia de la primera trilogía con importantes novedades, por ejemplo, más personajes jugables y gráficos sobresalientes, cortesía del equipo de Toys For Bob.

La entrega ofrece grandes desafíos, nuevos mundos, alianzas inesperadas, jefes y poderosas máscaras cuánticas, que tienen habilidades muy especiales, por ejemplo, la conocida Aku Aku, que proporciona invencibilidad; Lani-Loli, capaz de alterar la realidad; Kapuna-Wa, capaz de detener el tiempo o Ika-Ika, que invierte la gravedad.

Crash Bandicoot 4: It's About Time - New Platforms Trailer