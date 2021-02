2K ha anunciado que la infame figura de autoridad de la WWE y ocasional competidor, Mr. McMahon, entrará en el ring de 'WWE 2K Battlegrounds' junto con otras Superstars, Leyendas y miembros del Salón de la Fama como Paige, Mustafa Ali, Lana, Ricky "The Dragon" Steamboat, Doink the Clown, Mr. Perfect, The British Bulldog, Big Boss Man y más. La actualización del roster comienza el miércoles 10 de febrero e incluye 24 nuevas Superstars, dos nuevas arenas y 19 nuevos elementos de personalización, lo que la convierte en la mayor actualización hasta la fecha.

Las siguientes Superstars, Leyendas y miembros del Salón de la Fama de la WWE, así como las dos arenas, están programadas para aparecer en 'WWE 2K Battlegrounds' a través de actualizaciones automáticas:

Miércoles, 10 de febrero: Mr. McMahon; Gran Metalik (desbloqueado); Mojo Rawley (desbloqueado).

Miércoles, 17 de febrero: Mr. Perfect; Doink the Clown; Vader; Sonya Deville (desbloqueado).

Miércoles, 24 de febrero: Paige; Cactus Jack; Mustafa Ali (desbloqueado); Tucker (desbloqueado).

Miércoles, 3 de marzo: Ricky Steamboat; British Bulldog; Maryse (desbloqueado); Big Boss Man (desbloqueado).

Miércoles, 10 de marzo: Jim "The Anvil" Neidhart; Earthquake; Tamina (desbloqueado); Austin 3:16 Anniversary Arena (desbloqueado).

Miércoles, 17 de marzo: Typhoon; The Brian Kendrick; Lana (desbloqueado).

Miércoles, 24 de marzo: Curtis Axel; Alundra Blayze; Bo Dallas (desbloqueado); WrestleMania 37 Arena (desbloqueado).

Cada actualización también incluirá una selección de objetos de personalización, incluidos atuendos, pintura facial, diseños de arena, combinaciones de colores y más. Recordar que el juego está disponible para PS4/PS5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, Google Stadia y PC a través de Steam. Como es habitual, para acompañar la revelación de sus planes también se han distribuido algunas imágenes que muestran detalles interesantes de la ampliación del roster y de sus intenciones: muchas peleas, intensos combates y una mecánica fácil de aprender, pero difícil de dominar.