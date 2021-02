'Tony Hawk's Pro Skater 1+2' aterrizará este 2021 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. De acuerdo con Activision, estas dos primeras versiones ofrecerán interesantes novedades, como 120 fps súper nítidos a 1080P, 4K nativo a 60 fps, audio espacial y mucho más; mientras que el juego en Switch dará la oportunidad por primera vez a los usuarios de la híbrida de Nintendo de jugar con Tony Hawk y con el resto de skaters del título.

Esta última actualización para las consolas next-gen contará además con entornos de alta fidelidad. La característica gráfica permitirá disfrutar de la experiencia de sombras dinámicas más nítidas, reflejos y destellos de lentes, así como de texturas de skaters mejoradas y muchas novedades más para el título de 'Tony Hawk's Pro Skater' que más rápido ha vendido su primer millón de unidades. Se trata de una remasterización de los dos primeros juegos de la franquicia en la que se mezclan todos los niveles originales, los skaters, los trucos de la vieja escuela y muchas cosas más que los jugadores recordarán de los 90 y 2000 con nuevos niveles.

Además, quienes ya tengan la edición digital Deluxe del juego en PlayStation 4 y Xbox One tendrán acceso a una actualización de la nueva generación sin coste alguno desde el mismo día del lanzamiento. Sin embargo, quienes hayan optado por la versión estándar deberán pagar por el contenido. Este paquete de actualización, además de las mejoras, incluye el acceso al skater secreto Ripper (la emblemática calavera Powell-Peralta), el equipo retro para el modo de juego Create-A-Skater, y las skins retro de Tony Hawk, Steve Caballero y Rodney Mullen. Finalmente, el editor garantiza que se podrán transferir los archivos guardados entre distintas generaciones. Sin embargo, los jugadores de PlayStation 4 no podrán obtener datos de Create-A-Park, en PlayStation 5. Actualmente puedes encontrar el título en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 - New Platforms Trailer