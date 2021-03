La distribuidora francesa Dotemu y la desarrolladora canadiense Tribute Games han anunciado ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ para PC y consolas, un beat-em-up de scroll lateral y sabor añejo, inspirado en los juegos más conocidos de las tortugas como ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time’. El próximo título reúne a Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello en un mundo inspirado en el diseño clásico de las tortugas de 1987 y realizado en pixel art.

Para detener el plan más diabólico hasta la fecha de Krang y Shredder, junto a sus secuaces Bebop y Rocksteady siempre ayudando a reunir todo tipo de artilugios, nuestras tortugas tendrán que pelear a lo largo y ancho de un sinfín de icónicas localizaciones. La pandilla podrá abordar esta tarea tras un par de trozos de pizza y armarse con sus nuevas habilidades, todas creadas sobre las bases clásicas de los brawlers. Este encontronazo contra el Foot Clan los llevará desde las alcantarillas y bulliciosos barrios de Nueva York hasta la mismísima Dimensión X.

‘Shredder’s Revenge’ une a dos expertos de los videojuegos retro. Dotemu son los desarrolladores y distribuidores de un buen puñado de fieles ports y remakes de franquicias queridas por todos como ‘Street of Rage 4’, o el próximo ‘Windjammers 2’, así como ‘Wonder Boy: The Dragon’s Trap’. Tribute Games por su parte es el estudio tras varias IP originales con sabor retro como ‘Panzer Paladin’, ‘Flinthook’ y ‘Mercenary Kings’, que aúnan el espíritu de títulos clásicos en nuevas experiencias. El tráiler que acompaña el anuncio sintetiza la revoltosa actitud de estas tortugas mientras saltan, golpean y gritan ¡cowabunga! por todo Manhattan al ritmo de su mítico himno interpretado por Mike Patton de Faith No More.