'Redfall' se ha presentado en la conferencia E3 2021 de Xbox y Bethesda. Es un videojuego de disparos cooperativo en primera persona de mundo abierto, creado por Arkane Austin, el equipo responsable de ‘Prey’ y ‘Dishonored’. Con la nueva serie, el desarrollador pretende continuar con la tradición de elaborar mundos detallados y hacer uso de mecánicas creativas, además de aportar su sello distintivo al género en primera persona y cooperativo.

El título pretende combinar opciones para uno o varios jugadores, es decir, permite jugar por tu cuenta o formar equipo con hasta tres amigos para explorar en equipo cooperativo. Entre elementos Cyberpunk e imágenes de fantasía, ‘Redfall’ presenta un enfrentamiento entre despiadados vampiros y humanos armados con armas futuristas. Con este pretexto el jugador podrá elegir entre un plantel de héroes muy poco convencionales, cada uno con sus propias habilidades y armamento especializado.

La pintoresca ciudad isleña de Redfall, Massachusetts, se encuentra asediada por una legión de vampiros que la han aislado del mundo exterior y han tapado el sol. Los jugadores, atrapados junto a un puñado de supervivientes y una horda de criaturas que amenazan con desgarrar a la ciudad entera, tendrán que elegir entre un grupo de héroes y asociarse para crear un equipo de cazavampiros.

Por otro lado, parece que los chupasangres de ‘Redfall’ no temen a las cruces ni son alérgicos al ajo. Probablemente no duerman en ataúdes o necesiten una invitación para entrar a tu casa. No hace tanto tiempo, estos vampiros eran gente normal y codiciosa. Personas que estaban tan obsesionadas con la idea de la eternidad que usaron la ciencia para convertirse en monstruos. “Los vampiros son villanos clásicos perennemente divertidos, porque están listos para que cada generación los reinvente y experimente bajo una nueva luz”, explica Anne Lewis, directora de contenido sénior de Bethesda Softworks. "En nuestro caso, los vampiros están inspirados en la ciencia, provocados por la experimentación de longevidad biotecnológica".

Después de su transformación, algunos vampiros desarrollan habilidades como el Pescador (que se ve en el tráiler), que usa un arpón psíquico para alejar al jugador de su equipo. Estos vampiros se vuelven cada vez más fuertes a medida que aumentan su número. Entre alguna ironía y muchos momentos de tensión, la nueva producción se encuentra en desarrollo, con previsiones para comercializarse durante el verano de 2022. El juego será exclusivo para PC y Xbox Series X|S y llegará desde el primer día a Xbox Game Pass.