Microsoft ha anunciado los juegos que entrarán a formar parte del catálogo Xbox Game Pass. Lo más inmediato es la incorporación de 'Outriders' y el nuevo 'Into the Pit', que ya están disponibles para descargar y jugar. En total, se han confirmado 11 incorporaciones al servicio hasta el 28 de octubre. Los repasamos al detalle:

Outriders (PC) Disponible: La propuesta de People Can Fly se describe como un intenso juego de rol y disparos que cuenta con una mezcla única de armas y poderes que te convertirán en un dios sobrehumano sobre el campo de batalla.

Into the Pit (Consola, Nube y PC) Disponible: Destruye hordas de demonios usando hechizos con las manos desnudas en este trepidante juego de disparos que también se lanza para otras plataformas.

Dragon Ball FighterZ (Consola, Nube) 21 de octubre: el juego de lucha de Arc System Works llega con varios héroes y villanos de los diferentes arcos de Dragon Ball.

Echo Generation (Consola, Nube y PC) - 21 de octubre: ¿Conoces esas películas de los 80/90 que narran aventuras de niños y adolescentes? Eso es 'Echo Generation', un juego de rol de batallas por turnos que destila la nostálgica sensación de aquellas épocas.

¿Conoces esas películas de los 80/90 que narran aventuras de niños y adolescentes? Eso es 'Echo Generation', un juego de rol de batallas por turnos que destila la nostálgica sensación de aquellas épocas. Everspace 2 (Acceso anticipado) (PC) - 21 de octubre: secuela del respetado simulador de batallas espaciales lanzado originalmente para ordenadores en 2014, y que posteriormente se trasladó a otras plataformas como Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Es un título de acción espacial para un solo jugador que combina elementos roguelike con una sólida línea argumental. Un viaje a través de un universo lleno de sorpresas en constante cambio.

Everspace 2 – Tráiler

Age of Empires IV (PC) - 28 de octubre: la franquicia no necesita presentaciones. El cuarto título de la serie será exclusivo para PC y estará disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass, además también llegará vía Steam.

American Nightmare Alan Wake (Consola y PC) - 28 de octubre: El capítulo de 'Alan Wake' que casi todos los amantes de la serie de terror psicológico de Remedy Entertainment prefieren ignorar. Aun con todo, si no conoces la serie tampoco pasa nada por intentarlo.

Backbone (Consola) - 28 de octubre: centrado en la narrativa, aquí el jugador controla a un detective mapache sobre un juego de estilo que su propia descripción denomina "post-noir".

Bassmaster Fishing 2022 (Consola, Nube y PC) - 28 de octubre: Experimenta la emoción de la pesca de lubina competitiva con 10 pescadores de la Serie Elite, como la estrella de portada Scott Martin y el campeón consecutivo de Bassmaster Classic, Hank Cherry, o crea tu propio pescador para vencer al codiciado Bassmaster Classic.

Nongunz: Doppelganger Edition (Consola, Nube y PC) - 28 de octubre: juego de acción 2D con plataformas y elementos roguelite con niveles generados aleatoriamente.

juego de acción 2D con plataformas y elementos roguelite con niveles generados aleatoriamente. The Forgotten City (Cloud, Console y PC) - 28 de octubre: un juego de investigación en primera persona con mucho diálogo. Viajamos 2000 años al pasado y revivimos los últimos días de una ciudad romana maldita, donde si una persona peca, todos morirán. Solo se podrá resolver este misterio si cuestionas a una comunidad de personajes, exploras el ciclo del tiempo y tomas decisiones morales difíciles.

También se ha actualizado la lista de juego que ha recibido soporte táctil, entre ellos, 'Art of Rally', 'Boyfriend Dungeon', 'Crown Trick', 'Curse of the Dead Gods', 'Gears Tactics', 'Lethal League Blaze', 'Signs of the Sojourner', 'The Ascent', 'Train Sim World 2', 'Yakuza 0', 'Yakuza 6: The Song of Life', 'Yakuza Kiwami' y 'Yakuza Kiwami 2'. Además, también llegarán nuevos paquetes de contenido para 'Halo: The Master Chief Collection', 'Grounded', 'Minecraft' y 'Minecraft Dungeons'.