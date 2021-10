La videoconsola Nintendo Switch ha superado esta semana los dos millones de unidades vendidas desde su lanzamiento, el 3 de marzo de 2017, hasta el 24 de octubre de 2021, según datos de la consultora alemana 'GfK', especialista en estudios y análisis de mercado dedicados al sector del videojuego.

Además, según 'GfK', Nintendo Switch es la consola más vendida en lo que va de 2021, convirtiéndola de este modo en la que más éxito ha tenido dentro del mercado español en los últimos tres años. Las ventas de más de dos millones de unidades corresponden a todas sus ediciones, incluida la Nintendo Switch – modelo OLED, lanzada el pasado 8 de octubre.

Con una pantalla OLED de 7 pulgadas y colores más intensos, esta Switch llegó acompañada de 'Metroid Dread', que ha vendido ya más de 30.000 unidades, convirtiéndose en el título de la franquicia Metroid más vendido en el mercado nacional y en el videojuego desarrollado en España con mejor puntuación en 'Metacritic', la web que aglutina las puntuaciones de los principales medios especializados del mundo.

Mucho del éxito de esta videoconsola híbrida del gigante japonés es que, en lo que va de año, seis de los diez juegos más vendidos entre todas las plataformas en España son juegos distribuidos por Nintendo. 'Super Mario 3D World + Bowser’s Fury', el juego de Switch más vendido del año hasta el momento con más de 150.000 unidades; el simulador social 'Animal Crossing: New Horizons'; el 'Mario Kart 8: Deluxe'; 'Minecraft Nintendo Switch Edition'; 'Ring Fit Adventure' y el clásico renovado 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD'.