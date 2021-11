En mayor medida, los videojuegos más conocidos protagonizados por Pinocho se lanzaron para para Super Nintendo y Mega Drive en la época de los 16 bits. Desde entonces, el niño de madera tan solo se ha dejado ver en una fase de ‘Kingdom Hearts’ y no hemos tenido más referencias sobre el personaje en estos años. Al parecer, el cuento ha cambiado o al menos, el que se retratará en el oscuro ‘Lies of P’, un proyecto presentado por Round8 y Neowiz que se presentó el pasado mayo con un avance de su configuración narrativa, al que se une ahora una interesante representación de su jugabilidad basada en el género Souls, del cual ‘Bloodborne’, desarrollado por From Software, es su máximo exponente.

La esperanza de llegar hasta Geppetto

La historia de ‘Lies of P’ sigue los preceptos del personaje de la literatura italiana creado por Carlo Collodi en la década de 1880: convertirse en humano. La ambientación tendrá lugar en una época, llamada "Belle Époque", que tuvo lugar a finales del siglo XIX y se extendió hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, el estilo victoriano gótico del juego está asegurado. Krat es el nombre de la ciudad ficticia golpeada por la invasión de una horda de autómatas asesinos, por la cual se verá obligado a avanzar, y su arquitectura deja entrever cualquier ciudad europea de la época, pero barnizada con un tono oscuro, también muy similar al juego exclusivo de PS4.

Avanzar por las localizaciones de Krat, será simple y, al mismo tiempo, extremadamente complejo. Tendrá que explorar la ciudad y defenderse de las criaturas mecánicas que vigilan las calles con la esperanza de llegar hasta Geppetto y descubrir el secreto que se esconde tras su vinculación con la invasión. Para abrirse camino entre los autómatas asesinos, Pinocho tendrá que explorar los escenarios en busca de armas y equipos para injertar en su brazo mecánico, lo que abre un enorme abanico de herramientas para adquirir habilidades únicas.

Un Pinocho de combate

Para que un juego de este género evite (todo lo posible) las comparaciones con el formato original de From Software, debe tener sus peculiaridades y por lo que se muestra en el tráiler, Pinocho gozará de una amplia variedad de ataques especiales y movimientos interesantes. Atacar, esquivar, parar y contragolpear también son parte inevitable del paquete. Gráficamente hablando, el juego ofrece mucha plasticidad sobre una belleza decadente donde se mueven unos personajes perfectamente elaborados con un ritmo que aparenta ser muy fluido. ‘Lies of P’ no tiene estimación de lanzamiento, pero lo más probable es que podamos disfrutar de las mentiras de Pinocho desde la segunda mitad de 2022 en consolas y PC.

Lies of P - Alpha Gameplay Teaser