Coincidiendo con las celebraciones del vigésimo aniversario de Xbox, la división de juegos de Microsoft ha anunciado la llegada de otra nutrida cantidad de títulos originales de Xbox 360 y Xbox original a la biblioteca de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox One y Series X|S. Esto se traduce en más de 70 juegos que se benefician de la potencia de los sistemas más modernos. En Xbox Series todos son compatibles con Auto HDR y muchos recibirán una mejora de resolución. También se habilita FPS Boost para 11 títulos y 26 títulos más de la biblioteca existente, además se implementará en Xbox Cloud Gaming para títulos como ‘Fallout 76’ y ‘Fallout 4’.

Toda la serie ‘Max Payne’ y la franquicia ‘FEAR’ ahora se pueden reproducir en Xbox Series X|S y Xbox One por primera vez, además de la franquicia ‘Skate’, que se completa con la adición de ‘Skate 2’. Al mismo tiempo llegan más títulos originales de Xbox al catálogo incluidas las franquicias ‘Dead or Alive Ultimate’, ‘Star Wars: Jedi Knight II’, ‘Star Wars: Starfighter’ y ‘Otogi’.

Un principio fundamental desde el comienzo del programa de compatibilidad de Xbox ha sido preservar los juegos y también mejorarlos para que se vean y jueguen mejor sin dejar de ser fieles al original. Se aplican características como mejores tasas de fotogramas, resoluciones y tiempos de carga más rápidos, que dan nueva vida a los títulos clásicos.

Los juegos originales de Xbox experimentan mejoras de resolución en todas las consolas: incremento 4 veces la resolución en Xbox Series X y Xbox One X; aumento 3 veces la resolución en Xbox Series S; e incremento 2 veces de resolución en Xbox One S y Xbox One. En el mismo sentido hasta 11 títulos nuevos han recibido FPS Boost, que duplica la tasa de bits originales hasta 60 FPS, incluyendo ‘FEAR’, ‘FEAR 3’, ‘Binary Domain’, y ‘NIER’, entre otros.

También se habilita FPS Boost en 26 títulos más del catálogo existente, incluida la franquicia completa ‘Gears of War’, ‘Fallout 3’, ‘Fallout: New Vegas’, ‘Elder Scrolls IV: Oblivion’, ‘Dragon Age: Origins’, ‘Dead Space 2 y 3’, ‘Alan Wake’ y ‘Sonic Generations’. En todo caso, siempre se puede jugar con las condiciones originales, ya que las mejoras FPS Boost y Auto HDR se pueden habilitar o desactivar en la sección "Administrar juego" de cualquier título.