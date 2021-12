‘Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition’ es el nombre de la colección que incluye las versiones remasterizadas de ‘GTA III’, ‘GTA Vice City’ y ‘GTA San Andreas’, lanzadas originalmente entre 2001 y 2004. El volumen, que recoge la histórica trilogía de Rockstar Games, lleva la compilación para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Switch con mejoras gráficas y, en menor medida, novedades en las mecánicas relacionadas con el juego. No obstante, los tres títulos mantienen el espíritu de las versiones originales mientras se presentan al público en una soñada versión remasterizada.

Una serie realmente histórica Es, por tanto, la colección ideal para revivir la mítica trilogía de ‘Grand Theft Auto III’ gracias a un tríptico de juegos que han marcado páginas imborrables de la historia, popularizando un género y dando vida a un imaginario colectivo que no deja de crecer. Teniendo en cuenta lo anterior, ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’, no puede ser otra cosa que todo un acontecimiento para los millones de seguidores y delincuentes virtuales que siguen la franquicia de Rockstar Games. Los tres títulos de la colección aún representan, veinte años después del estreno de la serie en su formato tridimensional, un sinfín de logros en la evolución, no solo de la franquicia, también en el de la historia de los videojuegos. Con ‘GTA III’, la desarrolladora publicaba lo que más tarde se convertiría en el impulsor y referente del género de mundo abierto y, tan solo un año después llegó ‘Vice City’ para ampliar el conjunto y refinar tanto los personajes, como su papel en la narrativa, creando una tendencia de veneración y fijación por los años 80 que aún persiste en de la industria. Con ‘San Andreas’, el equipo volvió a volar por los aires las fronteras de la serie, expandiendo la concepción de “Sandbox” (mundo abierto) en todos los frentes imaginables y aportando los definitivos matices satíricos para guiar una epopeya criminal histórica. Tanto ‘Vice City’ (2002) como ‘San Andreas’ (2004) entregaron a la base de jugadores nuevas mecánicas, como la compra de inmuebles, la posibilidad de modificar la apariencia del personaje en determinados aspectos, etc. Algo que durante la década del 2000 suponía una importante novedad. Aprovechando las actuales posibilidades técnicas Para embellecer la nueva edición de la trilogía, Rockstar propone una revisión técnica que mejora las características distintivas de cada uno de los títulos incluidos en la colección, con el fin de ofrecer a veteranos y seguidores noveles un incentivo técnico que los anime a dejarse llevar por estas míticas aventuras repletas de personajes con antecedentes penales. Los títulos han sido reconstruidos para enriquecer la experiencia con nuevos matices, entre los que se incluyen sombras mejoradas y una nueva gestión de los reflejos. Todo lo anterior barnizado con un incremento sustancial de efectos climáticos, y elementos como el agua o la vegetación. También encontramos una distancia de visualización significativamente más generosa, mayor solidez en los rostros de los personajes, que no solo están mejor definidos, sino que han sido remodelados. Los edificios, vehículos y armas han cambiado su física y geometría, lo que sumado a una distancia de dibujo mejorada garantiza más nivel de profundidad y definición No podíamos pasar por alto el rediseño de control al estilo ‘GTA V’; una rueda de selección más rápida de armas y estaciones de radio mejoradas, Minimapas que permiten marcar puntos de referencia, unido a la posibilidad de reiniciar misiones fallidas inmediatamente. Como es habitual, las tres entregas cuentan con logros y trofeos ideales para los más completistas. En cuanto a versiones, la edición final de ‘GTA Trilogy’ se ejecuta a 4K en PS5 y Xbox Series X, con un límite de velocidad de fotogramas establecido en 60fps. La edición para la callejera de Nintendo, Switch, también ofrece elementos particulares, como controles táctiles adicionales, mientras que los jugadores de PC pueden aprovechar soporte de tecnología DLSS de Nvidia. Un pedazo obligado de historia de los videojuegos, por triplicado y en un solo volumen. ¿Se puede pedir más? Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition - Tráiler