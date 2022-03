Hablar de videojuegos es hablar, directamente, de la serie 'Grand Theft Auto'. No es para menos: la franquicia se ha convertido en un auténtico referente del arte del videojuego, y no sólo hablamos de cómo cuentan sus historias, sino también -y, sobre todo- de cómo construyen sus videojuegos. Y es que, RockStar Games, la mente detrás de esa fantástica y poderosa gallina de los huevos de oro, construyó hace casi una década el que se convertiría en uno de los referentes intergeneracionales de la industria.

Lo de intergeneracional no es gratuito: 'Grand Theft Auto V' presentó a Trevor, Franklin y Michael en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360; poco después haría presencia ‘Grand Theft Auto: Online’, su vertiente multijugador; años después llegaría la edición de ordenador; las adaptaciones a las nuevas máquinas de Sony y Microsoft… y, por último, lo que hoy recogemos como la edición definitiva del clásico: ‘Grand Theft Auto V’ y ‘Grand Theft Auto: Online’ se estrenan, para deleite y gozo de la comunidad de jugadores, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, demostrando una vez más que los videojuegos atemporales lo son por cada uno de los detalles ocultos tras sus entrañas. ¿Preparados para revivir una de las leyendas mejor contadas de la industria del videojuego? ¿Estabais esperando el momento perfecto para haceros un hueco en Los Santos? Pues ha llegado la hora.

Dos clásicos, ahora independientes

El modo historia de ‘Grand Theft Auto V’ es toda una epopeya. Tres personalidades unidas a una trama argumental que desnuda y satiriza la sociedad americana actual -y eso que el videojuego ya tiene sus añitos- se dan la mano con el jugador para mostrar uno de los mejores entornos virtuales construidos hasta la fecha. Persecuciones, tiroteos, carreras, misiones suicidas, momentos tiernos donde los valores son protagonistas, abuso de poder, corrupción… todo se muestra desde una óptica de madurez donde el propio jugador es quien decide qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. No hace falta claudicar con los valores ajenos, y, de hecho, la trama va poniéndonos en situaciones de lo más comprometidas, dibujando más de una sonrisa y regalando momentos de puro placer al desatar nuestros instintos más reprimidos.

GTA V - GTA Online - PlayStation 5 / Xbox Series X|S

La otra cara de la moneda la pone ‘Grand Theft Auto: Online’, un título que comenzó como una extensión de la trama argumental y que, más de cuarenta actualizaciones de contenido después, funciona como videojuego independiente. No es para menos, pues la obra permite crearnos a nuestro propio personaje y continuar con lo aprendido en la historia al tiempo que nos labramos un nombre dentro de Los Santos. Clanes, traiciones, velocidad, compra-venta, misiones…. Todo está previsto en un mundo que está permanentemente conectado y en el que la diferencia entre morir y vivir se mide en instantes.

Sea en uno u otro modo, RockStar Games ha decidido hacer el movimiento inteligente de lanzarlos por separado, preparando el motor gráfico y dando al jugador la oportunidad de escoger qué es lo que quiere hacer: conocer la historia del trío calavera o labrarse su propia leyenda dentro de la ciudad.

La versión mejorada con todas las novedades

Cómo no vamos a re-analizar lo que ya comentamos en su día, nos centraremos en detallar qué es lo nuevo dentro de esta edición. Y para empezar no podemos hablar de otra cosa que no sea su apartado técnico: si ya nos dejó boquiabiertos en su día, ahora sólo podemos aplaudir los buenos cimientos con los que se construyó la obra, pues ‘Grand Theft Auto V’ luce sencillamente espectacular.

La trama del trío cuenta con tres niveles de detalle diferentes, a elección del jugador y de su configuración audiovisual. El modo Fidelidad con trazado de rayos a 30 cuadros por segundo nos devuelve a una resolución nativa 4K tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X, quedándose Xbox Series S en 4K escalados; el modo Rendimiento sacrifica la natividad de la resolución en pos de una jugabilidad rocosa a 60 cuadros por segundo, dejando las máquinas más potentes de Sony y Microsoft con resolución 4K escalada -y a 1080p la pequeña Series-. Por último, y este modo es exclusivo de las plataformas con mayor potencia, contamos con el modo Rendimiento RT: un híbrido que nos lleva a jugar a 60 cuadros por segundo, trazado de rayos y resolución 4K escalados.

Sea cual sea la opción del jugador, aunque nosotros recomendamos siempre los modos rendimiento, el videojuego se muestra más vivo que nunca: la ciudad tiene una densidad de gente mayor; el tráfico es realmente un incordio en horas punta; los efectos de partículas, explosiones y derivados son… alucinantes; y las posibilidades dentro del audio espacial aumentan la inmersión hasta límites insospechados. Además, se suman los gatillos hápticos de PlayStation 5, que cuentan con una implementación inmejorable.

Más aún, dentro de ‘Grand Theft Auto: Online’ existe la posibilidad de actualizar nuestra versión para disfrutar de las ventajas sin perder ni un dólar, respetando todo el progreso de juego y nuestras características adaptando así nuestra leyenda a la nueva interfaz. Se suma, además, la carga rápida del juego gracias a los discos duros sólidos de las plataformas, lo que hace que entrar en Los Santos sea más veloz y divertido que nunca. Ahora, todo se mueve más rápido… y nuestros enemigos también.

Una excusa perfecta para revivir el clásico

No podemos decir nada malo de esta nueva revisión de ‘Grand Theft Auto V’ para las nuevas plataformas. Su actualización audiovisual es fantástica en todas sus versiones y la adaptabilidad del modo en línea se siente de inmediato. En cualquier caso, hayamos pasado cientos de horas en Los Santos con Trevor y compañía, saqueado y desvalijado los negocios en el modo online o sea nuestra primera vez en la ciudad que nunca duerme: ‘Grand Theft Auto V’ y ‘Grand Theft Auto: Online’ se estrenan en la nueva generación de videoconsolas con dos propuestas que no puedes dejar escapar. Advertidos estáis.