Los suscriptores de 'Nintendo Switch Online + Paquete de expansión' ya pueden disfrutar de cuatro imponentes incorporaciones de Mega Drive al catálogo de juegos. Ahora pueden acceder desde la consola híbrida a ‘Comix Zone’, ‘Target Earth’, ‘Zero Wing’ y ‘Mega Man: The Wily Wars’ sin coste adicional.

Creador en apuros

El juego más conocido del paquete es ‘Comix Zone’, en el que asumes el papel de un dibujante que se ve atrapado en el mundo de sus creaciones. Usando habilidades de combate y exploración, el protagonista debe atravesar escenarios repletos de obstáculos en los que se enfrentará a enemigos que se asemejan a muchos héroes de la cultura popular de la época.

Toda tu base nos pertenece

‘Zero Wing’ también es un videojuego muy conocido, pero por diferentes motivos. Como otros matamarcianos de la época, el arcade lanzado en 1989 por la compañía de entretenimiento japonesa Toaplan no disponía de argumento, únicamente mostraba a un héroe solitario que salvaba al mundo. Tuvo bastante éxito en recreativas y su correspondiente adaptación a PC Engine y Mega Drive. Pero la popularidad del videojuego se deriva de una modificación que se realizó a la edición europea para la doméstica de SEGA. Con la finalidad de expandir el argumento, se añadió una escena de introducción mal traducida al inglés que no aparecía en la versión arcade. Fue redescubierta en 1999 por el equipo de OverClocked ReMix, lo que dio inicio al fenómeno 'All your base are belong to us' (Toda tu base nos pertenece, traducida literalmente), uno de los memes más antiguos de Internet.

Remake de Mega Man

En ‘The Wily Wars’, los suscriptores encontrarán nuevas versiones de los tres primeros juegos de la serie ‘Mega Man’. Desarrollada por Minakuchi Engineering y publicada por Capcom, la colección presenta gráficos actualizados y el modo Wily Tower, desbloqueado, solo después de finalizar la aventura principal. Como es habitual, los jugadores deberán enfrentarse a tres jefes inéditos de la 'Unidad Génesis' y tras superarlos, al mismísimo Dr. Willy, usando las ocho armas principales y los tres elementos de apoyo que proporciona el título principal.

Target Earth: conocido como Assault Suit Leynos

La actualización del catálogo se completa con ‘Target Earth’, también conocido como ‘Assault Suit Leynos’. Desarrollado por Masaya, el clásico propone a los jugadores hacerse cargo del control de una unidad mecanizada que viaja a través de varios escenarios futuristas.

Apuntar que para acceder a estos videojuegos sin necesidad de soltar un céntimo es necesario disponer de una cuenta activa de 'Nintendo Switch Online + Paquete de expansión'. Con esta suscripción, la empresa permite acceso a las características de la versión normal de 'Switch Online', así como a un catálogo de juegos clásicos de Nintendo 64, SEGA Mega Drive y contenido descargable de pago para juegos de Switch.