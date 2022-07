Además del humor y las largas horas jugando a videojuegos, los streamers se caracterizan por compartir su vida con la comunidad que los sigue, hasta el punto de generar una conexión y una emoción reales como la que ha sacudido las redes esta semana con las declaraciones del streamer malagueño, IlloJuan, a su pareja: Masi.

Estar soltero está muy perrón hasta que escuchas a Juan hablar de Masi pic.twitter.com/dLTj8AUnWX — Pol (@Fueeeet) 27 de julio de 2022

“Masi es uno de los pilares de mi vida, ¿sabes? Junto con mi familia y mis amigos es una pata que sujeta todo y que si esa pata se cae a mí se me desequilibra todo: todo lo que tengo se me desequilibra y muchas de las cosas que me hacen ilusión son en parte porque las puedo compartir con ella. Si no las pudiera compartir con ella, no me haría tanta ilusión. Porque la vida es compartir, si no tienes nadie con quien compartir… No me refiero de no tener pareja, ¿sabes? No tener pareja no pasa nada, me refiero a alguien especial ya sea un amigo o un familiar con quien poder compartir algo (y para mí en este caso es Masi), a mí no me sirve de na”.

Estas son las declaraciones que han emocionado a los seguidores del streamer Malagueño IlloJuan durante el directo emitido en el canal del popular streamer malagueño el 27 de julio (HORA DE PONERSE SERIOS 😡 - KARMALVND #8),.

A escasos 27 minutos de comenzar el directo, Juan para de hablar y empieza a ver al video COMO DESCARGAR LA GRACIA DE ILLOJUAN FULL ESPAÑOL 64 BITS | PARCHADO 2022 | LINK DIRECTO | MEDIAFIRE: un “tutorial” para “descargar la gracia de IlloJuan”, un recopilación de clips donde felicitan al streamer por alcanzar el millón de suscriptores en YouTube. Entre ellos, otros streamers famosos como Ibai Llanos,Jagger, el Xocas o Dario MH.

Después de ver a sus padres, a su pareja e incluso a su cuñada, y diferentes personas de su vida personal, Juan comienza a emocionarse: “Tengo una pelota muy grande en el estómago ahora mismo. Cuando tengo una cámara delante me bloqueo, ¿Sabes? Esto lo estoy viendo yo en directo y me pego una llorera, pero como estoy en directo me bloqueo. A toda la gente que ha salido en el video, del primero al último, muchas gracias porque muchos son gente muy ajetreada y que saque un huequito para mandarme un video… de verdad, a todos y cada uno, muchas gracias”.