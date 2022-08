Cuidado, llega la cabra Pilgor, y a estas alturas nadie puede detenerla. Coffee Stain North y Koch Media (cautelosamente) han revelado la fecha de estreno oficial de 'Goat Simulator 3' y el anuncio de la edición 'Goat In A Box Edition'. Secuela directa del Simulador que ni sabías que querías y con todo el caos basado en la física que todo el mundo adora, la prometedora entrega se lanzará el 17 de noviembre en formato PC a través de Epic Games Store, en Xbox Series X|S y PlayStation 5. También se ha anunciado una edición física para coleccionistas en todas las plataformas.

Para los verdaderos amantes de las cabras, la edición extra especial contiene más basura de la marca de la que probablemente puedas desear. La lista completa de contenidos de la llamada 'Goat Simulator 3 Goat In a Box Edition' desperdicia una copia del juego; además de una caja de cabra personalizada; un peluche de cabra; Steelbook; 3 Postales; Póster de doble cara; Contenidos edición digital; Juego & banda sonora; Equipamiento de juego Pre-Udder; Skins y equipamiento remasterizado: Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space, PayDay; Banda Sonora digital y archivos de impresión en 3D (versión PC).

'Goat Simulator 3' – Pre-udder Trailer

Santiago Ferrero, director Creativo en Coffee Stain North explica que: “Nos dijeron que no podíamos golpear un caballo, pero nadie dijo nada sobre las cabras, así que estamos encantados de anunciar la fecha de lanzamiento de 'Goat Simulator 3'. No diría exactamente que estamos orgullosos de volver a traer las travesuras de Pilgor a los jugadores en noviembre, pero es lo que estamos haciendo. En esa época del año no tendrás muchas razones para salir de casa y podrías estar jugando a un nuevo juego Goat Sim”. Una extensa isla arenosa que explorar, más caminos que recorrer y, esta vez, puedes traer a tus amigos. La entrega permitirá reunirnos en un rebaño de hasta cuatro y convertirnos en las cabras de nuestros sueños, viajar juntos por el mundo, hacer travesuras cooperativas y competir en divertidos minijuegos.

La entrega, inicia una aventura totalmente nueva protagonizada por nuestro singular protagonista caprino, Pilgor. Parece que esta vez ha encontrado nuevos pastos en la extensa isla abierta de San Angora, un lugar donde los misterios y el caos te persiguen allá donde vayas. En este lugar, los jugadores serán libres de vagar y descubrir los secretos de la isla o, bueno, simplemente destruir cosas. ¿Qué esperabas? Al fin y al cabo, es un simulador de cabras.