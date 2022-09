El sector de los videojuegos recibe otoño marcado por las nuevas entregas de populares franquicias como 'FIFA', 'Call of Duty', Super Mario o Sonic, junto con el remake del aclamado 'The Last of Us' y el español 'Temtem'.

Septiembre FIFA 23, la popular franquicia deportiva, es el lanzamiento más esperado del mes. No solo es una de las más vendidas del género, sino que este año incluye como novedad a clubes femeninos. El popular videojuego de fútbol llega el 30 de septiembre a las consolas de PlayStation y Xbox con una nueva edición que recrea partidos de fútbol con las alineaciones y equipaciones de equipos actualizados para la temporada futbolística. El remake de 'The Last Of Us Parte I' llegó hace unos días (2 de septiembre) a Play Station 5, con un remake del videojuego de 2013 en el que, de nuevo, los protagonistas tendrán que hacer frente a un mundo postapocalíptico con un férreo control político y asolado por una virulenta pandemia. El proyecto español 'Temtem', creado por los españoles "Crema", ha triunfado en su versión beta y se ha ganado la simpatía del público con una propuesta, inspirada en Pokémon, que sitúa a los usuarios en un universo multijugador para Switch y Xbox Series en el que la misión principal será ir recolectando criaturas que combatirán entre sí. Durante las próximas semanas de septiembre también se podrá disfrutar de 'Splatoon 3' (9 de septiembre, Nintendo Switch) y 'Return to Monkey Island' (19 de septiembre), uno de los proyectos de la prestigiosa productora independiente Devolver Digital. Octubre Octubre está a la vuelta de la esquina y con él la salida del popular juego de disparos multijugador 'Overwatch 2' el día 4, que continuará la saga en todas las plataformas: en esta nueva entrega, los jugadores se organizarán desde ahora en equipos de cinco y combatirán en un escenario futurista. El 7 de octubre se producirá el estreno de 'Marvel's Midnight Suns' para Playstation y Xbox, los jugadores de la popular la franquicia de superhéroes se pondrán en la piel de Hunter, un personaje protagonista y totalmente personalizable que acompañará a un escuadrón de héroes (entre los que se encontrarán Capitán América, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange o Wanda) en un combate contra ejércitos de demonios. Ese mismo día llegará a la Nintendo Switch una de las propuestas más sorprendentes de los últimos tiempos: 'No man's Sky', un videojuego de supervivencia publicado en 2016 en PlayStation de mundo abierto en el que el jugador puede explorar miles de universos. Lo nuevo de Super Mario se lanzará el 20 de octubre de la mano de 'Mario + Rabbids Sparks of Hope', un crossover entre los universos de Mario y Rvaing Ravids que hará de secuela del juego de 2017 'Mario + Rabbids Kingdom Battle' para la Nintendo Switch. La versión de prueba de este juego, desarrollado en un mundo galáctico, ya ha alcanzado los 10 millones de jugadores. El universo de Batman ofrecerá el día 21 su nuevo proyecto 'Gotham Knights' para Play Station 5 y Xbox, en el que, tras la muerte de Batman, los herederos de su legado -Batgirl, Nightwing, Capucha Roja y Robin-, deberá proteger Gotham de una invasión de vándalos criminales. La actualización del clásico videojuego 'Call of Duty: Modern Warfare 2' para Play Station y Xbox volverá el 28 de octubre para sumergir al jugador en un conflicto mundial en el que se introducirán novedades como nuevos escenarios, uno de ellos basado en un circuito de Formula 1, o nuevas formas de afrontar el modo multijugador. Noviembre 'Humankind' marcará los estrenos desde el 4 de noviembre con un juego creativo en el que, emulando al clásico 'Civilization', el usuario tendrá la oportunidad de crear su propia civilización desde cero en Xbox y Play Station combinando elementos propios de distintas eras que abarcan desde la Edad de Bronce hasta la Edad Media. El erizo más famoso del mundo de los videojuegos regresa de la mano de 'Sonic Frontiers' el día 8 para Play Station, Xbox y Switch: en esta ocasión, Sonic tendrá que rescatar a sus compañeros del mítico Doctor Eggman, quien ha diseñado una inteligencia artificial con la que pretende "hackear" las Islas Starfall. "Pokémon" original también estrenará esta temporada con su publicación el día 18 de 'Pokémon Escarlata y Púrpura' para Nintendo Switch: estos dos videojuegos alternativos amplían el universo al que nos acostumbra la franquicia y al que se ha desvelado que se incorporará una nueva criatura. Diciembre De entre los escasos estrenos previstos para el mes de diciembre, destaca 'The Callisto Protocol', una ficción que fusiona acción con terror y que se ambienta en el futuro 2320, donde el jugador deberá escapar de la Prisión de Hierro ubicada en una de las lunas del planeta Júpiter.