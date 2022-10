La popular editorial estadounidense Wizards of the Coast apuesta por el mercado europeo con su último proyecto, ‘Dungeons & Dragons: Los Dragones de la Isla de las Tempestades’. De hecho, la aventura se lanza en nuestro país tanto en formato digital (por ahora solo en inglés) como físico (localizado en español). Se trata de la caja de Inicio 'Los Dragones de la Isla de las Tempestades', que se postula como una de las mejores maneras ya no solo de iniciarse en el juego de rol más famoso del mundo, sino a la parcela lúdica ligada al género.

¿Qué se necesita para empezar a jugar? Esta es una pregunta recurrente entre los curiosos. Con esta versión “asequible” de la quinta edición de ‘Dungeons and Dragons’, tenemos más fácil aprender las reglas generales de estos juegos, porque se trata de un producto planificado para ofrecer todo lo que necesitas para comenzar, tanto en sus versiones digital como física. Pese al éxito del formato físico, es indudable que, en Hasbro, no ha pasado inadvertido el éxito del formato digital y, conscientes del impulso de una ferviente nueva generación de jugadores, han adquirido este mismo año la plataforma digital ‘D&D Beyond’ con la intención de ofrecer la alternativa de sus tradicionales juegos, que, si bien exteriormente no han cambiado mucho, interiormente han ido actualizándose en los últimos 30 años en cuanto a reglas y funcionamiento (van por la 5ª gran versión). La idea tras ‘D&D Beyond’ es que la mayor parte de los lanzamientos físicos de D&D se estrenen de forma simultánea en formato digital. En el sitio web puedes acceder a estas y otras aventuras en formato digital, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles. La plataforma, que presume de tener 10 millones de usuarios registrados, está en constante actualización e integra diversas herramientas de juego, lo que permitirá descargar todas las aventuras en formato digital, crear fichas jugador e, incluso, hacer tiradas de dados con las características que corresponda en cada caso. Esto permite varias cosas: aligerar los cálculos en partidas y compartir tu ficha de jugador y progresos online con otros compañeros de juego, tanto de manera presencial como en remoto utilizando el PC o teléfono móvil. Con el lanzamiento de ‘Los Dragones de la Isla de las Tempestades’, la franquicia ofrece de forma gratuita su primer capítulo o encuentro, ‘Los Marineros Ahogados’, esta vez sí completamente localizado al español, lo que supone un guiño a los usuarios digitales. Estamos tratando con un producto que cuenta con todo lo necesario para ofrecer lo que promete: desde el papel de DM (Dungeon Master, el director o narrador del juego) como de los héroes de esta aventura, que se encuentran atrapados en un vibrante relato lleno de dragones. El producto físico incluye un compendio de las reglas del juego, además de fichas para 5 personajes, seis dados y, por supuesto, el libro con la historia que ayudará al DM a narrar la aventura, 48 páginas en formato físico con todo lo que se necesita para empezar. ‘Dungeon & Dragons’ está haciendo un notable esfuerzo por llegar a las nuevas audiencias. El mundo digital ha llegado para quedarse y, sin duda, lo veremos evolucionar rápidamente los próximos meses con plataformas como ONE D&D, que se anunció en la última conferencia de Wizards of The Coast y que llevará definitivamente las aventuras de D&D a territorios que corresponden decididamente al sector del videojuego.