'Forza Horizon 5' se une a la lista de privilegiados videojuegos con soporte de tecnologías DLSS 3. Con su última actualización, los usuarios con una tarjeta gráfica GeForce RTX 40 Series podrán disfrutar de la mejora de rendimiento ofrecida por la versión más potente de DLSS. Con DLSS 3 activado, los jugadores podrán deleitarse a más de 120 cuadros por segundo, resolución 4K, y todos los ajustes al máximo. El parche también permite la opción de activar Reflex, una tecnología que disminuye el tiempo de respuesta en los controles y que representa una gran ventaja en juegos competitivos.

El videojuego de carreras implementó DLSS 2 en noviembre de 2022 y, desde entonces, el 80% de los usuarios con una GPU RTX ha optado por jugar con esta tecnología. Con DLSS 3, DLSS 2 y Reflex, se puede disfrutar de la mejor versión del juego, con un rendimiento impulsado por la inteligencia artificial y efectos con trazado de rayos.Forza Horizon 5 - NVIDIA DLSS 3 - 4K Comparison Video

La mejor versión del videojuego

Con el título desarrollado por Playground Games, ya son más de 280 los juegos y aplicaciones con esta tecnología, que se está adoptando a paso acelerado, ya que la compañía prevé la llegada de multitud de nuevos programas y videojuegos compatibles. Esto se debe a las nuevas herramientas para desarrolladores anunciadas la semana pasada en GDC, como el lanzamiento de DLSS Frame Generation, capaz de generar fotogramas completos con IA, y los plugins para Unreal y Unity, que facilitarán la integración de esta tecnología en los videojuegos, tanto AAA como independientes.

Nuevos con DLSS

Esta semana, se celebra la llegada de nuevos lanzamientos con DLSS 2, como la actualización de ‘Gripper’ y el acceso anticipado a ‘Smalland: Survive the Wilds’ y ‘The Last of Us Parte I’. Éstos se suman a otros títulos que se han lanzado recientemente, como ‘Deceive Inc.’ y ‘Tchia’.

Por último, la empresa tecnológica también ha anunciado una actualización para ICAT (Imagine Comparison & Analysis Tool), un programa ideado para comparar el rendimiento de los juegos con diferentes configuraciones gráficas. Este software gratuito pone a disposición de los analistas varias herramientas que facilitan la comparación de hasta 4 capturas o vídeos, con sliders, side-by-sides y zooms para comparar el comportamiento de los píxeles. Con la nueva versión, los usuarios de PC Windows podrán emplear vídeos con formato HEVC y exportar sus análisis en un archivo de vídeo.