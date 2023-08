Tras el boom de los Battle Royale de la última época, muchos se preguntaban cuál sería el siguiente género que se pondría de moda. Aunque 'PUBG', 'Warzone' y 'Fortnite' siguen copando los primeros puestos como los más jugados, lo cierto es que los shooter de extracción están en auge. En este género, los jugadores deben luchar unos contra los otros, al mismo tiempo que se explora y recorre el mapa escapando de enemigo y consiguiendo diferentes objetos de valor que posteriormente deben extraer.Muchas compañías han apostado por el género, entre ellos Activision con 'Call of Duty', o 'Escape from Tarkov' de Battlestate Games. Pero cualquiera que los haya probado, sabe lo tedioso y difícil que es para nuevos jugadores ponerse al nivel de los veteranos. Para solucionarlo, My.Games ofrece esta semana la posibilidad de jugar gratuitamente a la Beta Abierta de 'Hawked' durante unos días, un 'shooter' de extracción desenfadado, fácil de aprender y muy accesible que nos ha dejado un buen sabor de boca. Mientras que otros juegos se centran en una experiencia agresiva y dura, 'Hawked' importa el dinamismo de 'Fortnite' y simplifica la búsqueda de objetos de 'Escape from Tarkov'.

Bienvenido a la Isla X Las partidas son rápidas. Tras el detallado tutorial, donde aprendes todo lo necesario sobre la búsqueda y extracción de los tesoros, tu personaje llega a un punto de encuentro donde descansan todos los jugadores tras sus incursiones a Isla X. Ese es el objetivo principal en ‘Hawked’, descender en equipos de tres, equiparse con diferentes armas y potenciadores y extraer tesoros. El camino no es fácil, ya que hay otros jugadores y una gran cantidad de enemigos controlados por la IA. Los jugadores deberán conseguir mejores armas, granadas y potenciadores, pero sin descuidar lo importante: resolver los puzles para abrir la cámara del tesoro y escapar con el mismo. Hawked - Open Beta Trailer Estos tesoros extraídos se llaman artefactos y no son simples piezas de colección, sino que podemos equipar hasta tres de ellos y evolucionarlos poco a poco. Junto con los tres artefactos, nuestro personaje puede equipar una habilidad de ataque y otra defensiva. Conforme se sube de nivel, se van desbloqueando nuevas habilidades que nos permitirán personalizar aún más nuestro estilo de juego. Algunas de estas habilidades nos brindarán coberturas, curas para los aliados, entregas aéreas de munición, suministros, y mucho más. Custodiando el artefacto En cada ronda, los jugadores pueden extraer un artefacto principal, el tesoro, pero también hay escondido un segundo artefacto custodiado por un enorme enemigo final. Cada vez que un equipo recoge un artefacto, el resto de jugadores de la partida lo verán indicado en el mapa. No sabrán la posición exacta del portador, pero sí la zona por la que se está moviendo. A diferencia de otros títulos del género el mapa no es tan grande, pero a pesar de todo, se tiene una sensación de amplitud y no parece estar abarrotado de enemigos. A medida que avanza la partida, los jugadores deben explorar, acabar con los enemigos, equiparse, conseguir mejoras y buscar pistas para abrir la cámara acorazada donde se esconde el tesoro. Descubrir estas pistas no es tarea sencilla. Muchos de los caminos que llevan hacia ellas están plagados de trampas y puzles que los jugadores tendrán que ir sorteando y desbloqueando mientras sobreviven a los enemigos y al resto de equipos. Velocidad y combates frenéticos Isla X es un sitio hostil y los lugares abiertos son escasos. El terreno está abarrotado de puntos de interés, enemigos, ruinas, e incluso acantilados. También hay muchas paredes, piedras y lugares donde podemos escondernos o buscar cobertura. Los combates contra otros jugadores recuerdan a 'Fortnite'. El 'gunplay' es frenético y muy parecido: saltos, rodar por el suelo para esquivar, deslizarse para huir de los enemigos, trepar muros, tirolinas… Y si vas por el agua, prepárate para navegar a toda velocidad con tu patinete futurista. Los puzles, jugabilidad, y su buena curva de aprendizaje convierten a ‘Hawked’ en un título muy interesante para todos aquellos fans del género que están cansados de abrir bolsillos y cajones. Existen multitud de armas diferentes, pero te aseguramos que no tardarás mucho en conseguir una que se adapte a tu estilo de juego. Sin duda, recomendamos a los fans de los looter shooter de extracción que prueben 'Hawked' en esta beta abierta, ya que entre otras cosas la compañía está regalando el Pase de Renegado Número 0 a todos los participantes. Gracias a este pase de batalla, los renegados podrán desbloquear multitud de trajes, pinturas para sus armas. Podrás acceder hasta el 17 de agosto.