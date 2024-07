El catálogo de GeForce NOW refresca el mes de julio con una veintena de nuevos videojuegos

Desde las oficinas centrales de NVIDIA están dispuestos a ayudarnos a superar un caluroso mes de julio con una batería de fresquitas novedades que llegarán en las próximas semanas a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. Para abrir boca, no está de más señalar que a lo largo del mes, el servicio de cloud gaming recibirá 22 títulos, entre los que destacan novedades como ‘The First Descendant’, que se suma a la biblioteca esta misma semana.

Lista de estrenos

Echando la vista, más de la mitad de los títulos que llegarán este mes son videojuegos que aterrizarán en GeForce NOW el mismo día de su lanzamiento, incluidos algunos muy esperados como ‘Once Human’, ‘Norland’, ‘F1 Manager 2024’ y ‘Dungeons of Hinterberg’. Poniendo el foco en esta semana, destaca el título gratuito ‘The First Descendant’ de NEXON, un juego de rol de acción cooperativo en tercera persona en el que debes luchar para preservar el futuro de la humanidad.

Títulos ya disponibles:

‘The Falconeer’ (Epic Games Store); ‘The First Descendant’ (Steam); ‘Star Traders: Frontiers’ (Steam); ‘Wuthering Waves’ (Native y Epic Games Store); ‘Once Human’ (Steam).

First Descendant / .

A lo largo del mes sumará los siguientes juegos:

‘Anger Foot’ (Nuevo en Steam, 11/7); ‘The Crust’ (Nuevo en Steam, 15/7); ‘Gestalt: Steam & Cinder’ (Nuevo en Steam,16/7); ‘Flintlock: The Siege of Dawn’ (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass, 18/7); ‘Dungeons of Hinterberg’ (Nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass, 18/7); ‘Norland’ (Nuevo en Steam, 18/7); ‘Cataclism’ (Nuevo en Steam, 22/7); ‘CONSCRIPT’ (Nuevo en Steam, 23/7); ‘F1 Manager 2024’ (Nuevo en Steam, 23/7); ‘EARTH DEFENSE FORCE 6’ (Nuevo en Steam, 25/7); ‘Stormgate Early Access’ (Nuevo en Steam, 30/7); ‘Cyber Knights: Flashpoint’ (Steam); ‘Content Warning’ (Steam); ‘Crime Boss: Rockay City’ (Steam); ‘Gang Beasts’ (Steam and Xbox, PC Game Pass); ‘HAWKED’ (Steam); y ‘Kingdoms and Castles’ (Steam).

GeForce NOW

Si desconoces el formato propuesto por Nvida, se trata de una plataforma de videojuegos en la nube. A través de ella, los jugadores pueden acceder a multitud de títulos en una gran variedad de dispositivos, como smartphones, tabletas, ordenadores, portátiles anticuados o poco potentes, Chromebook y muchos otros. Dispone de una suscripción gratuita y dos modalidades de pago, en las que se pueden utilizar tecnologías de la casa como DLSS, que mejora el rendimiento aprovechando la IA, efectos con trazado de rayos y Reflex, que reduce la latencia para mejorar la respuesta de los controles.