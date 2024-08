The Jackbox Naughty Pack sube la temperatura de la fiesta con su paquete más picante

Llega una interesante propuesta del equipo de Jackbox Games que pretende alegrar el verano de todos los amantes de los party games con una experiencia de juego diferente, con un tono más subido. El equipo describe ‘The Jackbox Naughty Pack’, como una explosión de diversión tanto para los iniciados como para los entusiastas del género de tablero. Las reuniones con amigos y familiares -bien avenidos- son los escenarios elegidos para disfrutar de momentos de diversión y recreo. Además, el verano nos permite algo más de tiempo para disfrutar del ocio y tiempo libre, el marco ideal para ser los primeros en colarnos en este interesante juego desarrollado por los americanos especializados en soluciones para disfrutar en compañía.

Relación interesante

Esta nueva interacción desarrollada en la factoría de Chicago, se compone de un paquete íntimo de tres juegos que seguro te harán reír y tal vez hasta sudar un poco. La experiencia clasificada para mayores de 16 años llega repleta de picantes sorpresas y, tal vez, incluso algunas caras conocidas. La premisa de este Party Game, para 3-8 jugadores es bastante sencilla, además de económica, ya que, con un solo juego podemos acceder a varios títulos de temática diferente.

The Jackbox Naughty Pack / elsotanoperdido

Arrancamos con ‘Fakin’ It All Night Long’, en esta ocasión ‘Fakin’ It’ regresa, pero habrá que decirlo todo. Aquí los jugadores recibirán una tarea secreta excepto el farsante, que tendrá que intentar mimetizarse. Así que no lo dudes, descubre cuál de tus amigos es el mejor mentiroso. Para esta ocasión, la entrega incluye nuevas categorías y un nuevo modo de "juego remoto".

Continuamos con ‘Dirty Drawful’ o lo que es lo mismo, dibujar y adivinar, pero sucio. Aquí, y a diferencia de la entrega ‘Drawful’ para todos los públicos, se han agregado indicaciones picantes para conseguir que los dibujos sean tan terribles como provocadores. Finalizamos con ‘Let Me Finish’, un nuevo juego que examina preguntas serias y alocadas de la vida como, "¿Dónde está el trasero del buzón?" o "¿Cómo se excita este aguacate?". Aquí los jugadores tendrán la oportunidad de decir lo que piensan, pero ¿entenderán los demás lo que estás expresando

The Jackbox Naughty Pack / elsotanoperdido

Fácil de usar

Al igual que la mayoría de títulos de Jackbox, para hacer uso de este ‘Naughty Pack’ será tan fácil como comprar el Pack en la tienda que elijas e instalarlo. Solo una persona del grupo debe tener el producto para ser anfitrión del juego, el resto podrán acceder a través de una sala de espera con el código que aparece en la pantalla del anfitrión. Si estás jugando en persona, la pantalla del anfitrión debería ser visible para toda la sala. Si estás jugando de forma remota, el anfitrión puede usar una aplicación para compartir pantalla como Discord o Zoom. A partir de aquí, será tan simple como iniciar el juego desde la pantalla del anfitrión.

Jackbox Games lleva desde 2014 lanzando un ‘Party Pack’ cada año, y la demostración (corta pero intensa), viene a garantizar que con ‘Naughty Pack’ tenemos garantizadas horas y horas de diversión con amigos. Se estrenará para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC este mes de septiembre.