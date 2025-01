Nintendo Switch 2 confirma su llegada en 2025: todo lo que sabemos hasta ahora

Nintendo ha revelado los primeros detalles de Nintendo Switch 2, la esperada sucesora de su consola más exitosa. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, la compañía ha indicado que llegará en algún momento de 2025. A través de un tráiler, la firma ha confirmado que el diseño de Switch 2 será similar al de su predecesora, aunque con algunas diferencias significativas en tamaño y funcionalidades.

Diseño y mejoras

En el vídeo de presentación, se destaca que los Joy-Con ahora se acoplan a los lados de la consola de forma distinta a la anterior, donde se deslizaban. El nuevo sistema parece ser más eficiente, con conexiones que, según algunas filtraciones, se realizan mediante imanes. Un detalle que ha llamado la atención es la incorporación de un botón adicional en el Joy-Con derecho, ubicado justo debajo del botón de inicio. Además, los controladores parecen tener un uso adicional, ya que podrían emplearse como un ratón, facilitando su adaptabilidad en distintos contextos.

Los botones SL y SR también han sido rediseñados para ofrecer un tamaño mayor que en la versión original, mejorando la ergonomía del dispositivo. En la parte superior de la consola, se encuentra un puerto USB-C y la salida para auriculares de 3,5 mm, mientras que el soporte trasero ha sido renovado, adoptando una forma más estilizada y parecida a una "U". El dock también presenta un diseño más redondeado y, como en el modelo anterior, se incluirá un grip para los Joy-Con, permitiendo su uso como control tradicional.

Nintendo Switch 2 – Vídeo primer vistazo

Los juegos en Switch 2

Hasta ahora, el único juego mostrado en el tráiler parece ser un nuevo título de la serie 'Mario Kart'. Aunque la consola será compatible con los juegos de Switch original, el vídeo advierte que algunos podrían no ser completamente compatibles con el nuevo modelo. Sin embargo, se ha confirmado que se compartirán más detalles en un Nintendo Direct dedicado exclusivamente a Switch 2, programado para el 2 de abril de 2025.

Nintendo Switch original ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento, y es difícil que cualquier consola logre superar su éxito. La capacidad para funcionar tanto como consola doméstica como portátil ha sido clave en su éxito, y títulos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o 'Super Mario Odyssey' han colaborado a mantener la buena salud del dispositivo. La buena noticia es que se podrá seguir disfrutando de estos mismos juegos en Switch 2, gracias a su compatibilidad con los títulos de la original.

Nintendo Switch

La consola original ha alcanzado cifras impresionantes, con más de 146 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en la segunda consola más exitosa de Nintendo, solo por detrás de Nintendo DS. Esta cifra también ha superado a otros nombres históricos de la compañía como Wii y Game Boy. Con la llegada de Switch 2, Nintendo pretende continuar con esta línea, combinando la familiaridad de su predecesora con avances tecnológicos que mejorarán la experiencia de juego.