Juegos gratuitos Prime Gaming en febrero de 2025: Títulos disponibles y todos los detalles.

Ya está aquí la actualización de contenidos de Prime Gaming de febrero. Este mes los suscriptores de Amazon Prime podrán acceder a títulos tan destacados como ‘BioShock Infinite Complete Edition’, ‘Wolfenstein: Youngblood’, ‘Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut’, ‘Surf World Series’, ‘AK-xolotl: Together’, ‘Sands of Aura’, ‘The Talos Principle: Gold Edition’ y muchos más. Repasamos el listado completo con las fechas de integración al servicio y las plataformas en las que se pueden canjear. ¡Toma nota!

Juegos gratis con Prime de febrero 2025

BioShock Infinite Complete Edition [GOG Code]– Endeudado con las personas equivocadas, con su vida en juego, veterano de la caballería estadounidense y ahora pistolero a sueldo, Booker DeWitt sólo tiene una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Debe rescatar a Elizabeth, una misteriosa muchacha prisionera desde la infancia y encerrada en la ciudad voladora de Columbia.

Surf World Series [Amazon Games App] – Experimenta la emoción de trucos bestiales y olas monstruosas en 5 destinos de surf legendarios. Domina tus movimientos con 44 desafíos para un jugador o compite online contra hasta 15 jugadores en 3 modos de juego diferentes para convertirte en una leyenda del surf.

AK-xolotl: Together [Epic Games Store] – Dos pistolas siempre son mejor que una. Sumérgete en el modo cooperativo local de AK-xolotl con un amigo, lucha contra hordas de enemigos, comparte potenciadores épicos y atraviesa los niveles como un letal dúo de axolotls armados hasta los dientes.

Sands of Aura [Epic Games Store] – Una aventura de mundo abierto enterrado bajo un mar de arena. Navega a través de ellas para devolver la vida a un paraje moribundo en una experiencia inolvidable que es a partes iguales una historia atractiva y un combate souls-like implacable.

The Talos Principle: Gold Edition [GOG Code] – Como si despertaras de un sueño profundo, te encuentras en un mundo extraño y contradictorio de ruinas antiguas y tecnología avanzada. Tu creador te encarga resolver una serie de enigmas cada vez más complejos y debes decidir si tener fe o plantearte las preguntas difíciles: ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito?

Juegos gratuitos Prime Gaming en febrero de 2025: Títulos disponibles y todos los detalles. / CEDIDA

Juegos gratuitos disponibles a partir del 13 de febrero

Stunt Kite Party [Amazon Games App] – Un juego familiar para un jugador y multijugador cooperativo con una emocionante historia y diversión sin fin en numerosos modos de juego.

The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone [GOG Code] – Con tu equipo y la ayuda del SmurfoMix, libera a la aldea de los Pitufos de las garras de la Piedra Verde.

Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store] – Equipado con la tecnología de salvamento más avanzada, esculpe y trocea naves espaciales para recuperar materiales valiosos. Mejora tu equipo para conseguir contratos más lucrativos y pagar tu deuda de mil millones de créditos a LYNX Corp.

Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store] – El destino de tu reino depende de ti... de ti... y de ti. Retrocede en el tiempo para crear clones de tus yos pasados y lucha con un ejército propio. Conviértete en legión y triunfa sobre hordas de monstruos para rescatar a Antala en este juego Hack'N'Slash con un toque táctico.

Dark Sky [GOG Code] – Ponte en la piel de Squig, un habitante de Wolf Prime y trabajador de un astillero que, con la ayuda de su amigo Norton, reúne a un equipo de supervivientes para embarcarse en un viaje que desvela el misterio que se esconde tras el repentino cataclismo.

Juegos gratuitos disponibles a partir del 20 de febrero

Wolfenstein: Youngblood [Xbox and PC via Microsoft Store Code] –‘Youngblood’ es la primera aventura moderna cooperativa de ‘Wolfenstein’. Diecinueve años después de los acontecimientos de ‘Wolfenstein II’, BJ Blazkowicz ha desaparecido tras una misión en el París ocupado por los nazis. Ahora, tras años de entrenamiento por parte de su curtido padre, las hijas gemelas de BJ, Jess y Soph Blazkowicz, se ven obligadas a entrar en acción.

El Hijo – A Wild West Tale [Epic Games Store] – ‘A Wild West Tale’ es un emocionante juego de sigilo del spaghetti-western, en el que guiarás a un joven en la búsqueda de su madre.

Colt Canyon [GOG Code] – Un shooter pixel art en 2D en el que controlas a un vaquero, o a uno de los muchos otros personajes desbloqueables, cuya misión es salvar a su compañera secuestrada de los bandidos.

Republic of Jungle [Epic Games Store] – Reúne a tus amigos (de 5 a 10 jugadores) y juega como asesores del Presidente Puma. En este juego de deducción social, los filtradores intentan colarse en las misiones para desvelar los secretos de Puma y los leales intentan descubrirlos. Márcate un farol para conseguir una victoria política.

Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition [Legacy Games Code] – Únete a un noble príncipe y a una bella princesa en su búsqueda para derrotar al mal, desenterrar secretos familiares ocultos y luchar por un momento de respiro en los brazos del otro.

Juegos gratuitos disponibles a partir del 27 de febrero

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut [GOG Code] – Encarnas a Adam Jensen, un ex especialista del SWAT que ha sido elegido para supervisar las necesidades defensivas de una de las empresas biotecnológicas más experimentales de Estados Unidos. Tu trabajo consiste en salvaguardar los secretos de la empresa, pero cuando un equipo de operaciones encubiertas irrumpe y mata a los mismos científicos para cuya protección fuiste contratado, todo lo que creías saber sobre tu trabajo cambia.

Night Reverie [Amazon Games App] – Un juego de Puzzle/Aventura en el que un niño debe resolver el misterio que se esconde tras la distorsión de su casa. Explora entornos llenos de puzles y descubre extrañas criaturas que viven en la casa mientras llegas a la verdad que se esconde tras lo que parece una extraña pesadilla.

Sine Mora EX [Amazon Games App] – Un shoot'em up de desplazamiento lateral que ofrece un desafío único, donde el tiempo es el factor definitivo. Mezclando la sensibilidad de los shooters clásicos con una presentación contemporánea.

Redemption Reapers [Epic Games Store] – Descendiendo repentinamente sobre el mundo, los macabros ejércitos Mort destruyen nación tras nación, dejando a la humanidad diezmada a su paso. Entre las fuerzas que resisten a los Mort se encuentra una pequeña banda de mercenarios conocida como la Brigada del Halcón de Ceniza.

Yes, Your Grace [GOG Code] – En este RPG de gestión de reinos, los peticionarios llegarán a la sala del trono cada turno para pedirte consejo y ayuda. Decide si les ayudas con sus problemas o conservas recursos para asuntos más importantes.