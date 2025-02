Preview de 'Exoborne': un 'shooter' de extracción futurista con clima dinámico y combate intenso

La semana pasada se llevó a cabo el Playtest en Steam de 'Exoborne', un 'shooter' de extracción desarrollado por el estudio sueco Sharkmob, que fue anunciado por primera vez durante la gala de los The Game Awards en 2023. A quien no le suene este estudio, son los desarrolladores que nos sorprendieron hace tres años con el battle royale en tercera persona 'Vampire: The Masquerade – Bloodhunt'. Este contaba con algunas características y mecánicas adelantadas a su época, y esto mismo sucede con 'Exoborne'.

¿Qué es Exoborne?

Es un 'shooter' táctico de extracción en primera o tercera persona desarrollado con el poderoso motor de última generación Unreal Engine 5. Aunque su fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada, sabemos que estará disponible para PC y consolas y que será un título de pago.

En ‘Exoborne’ los jugadores se enfrentan a un colapso global sin precedentes. Tras el fracaso del Project Rebirth, la última baza que le quedaba a la humanidad para recuperar la paz mundial, los jugadores son transportados a Colton County, una ciudad ficticia ubicada al oeste de los Estados Unidos. No es fácil explorar y sobrevivir en este territorio hostil, dominado por las inclemencias meteorológicas, por lo que deberán utilizar la tecnología más avanzada disponible: los Exo-Rigs, poderosos trajes que otorgan habilidades especiales a quienes los equipan. Como en otros 'shooters' de extracción, la mecánica del juego es simple: equipas a tu personaje con un Exo-Rigs y diferentes armas, te adentras en Colton County, buscas botín y lo extraes. Fácil, ¿verdad?

El mundo y la importancia del clima

Los desarrolladores dejan claro que Colton County es un lugar peligroso. En él se han establecido diferentes facciones que campan a sus anchas. Su mundo abierto destaca por la enorme cantidad de localizaciones y por la diversidad de las mismas. El terreno está repleto de eventos dinámicos, lugares secretos, puestos avanzados, casas destruidas y más. La primera vez que abres el mapa, abruma, en el buen sentido, ver la gran cantidad de localizaciones y eventos disponibles.

Exoborne Playtest

La ambientación de ‘Exoborne’ es una de las mejores que se pueden encontrar en un 'shooter' futurista. Al mundo no le falta un detalle y es lo suficientemente grande como para explorar durante días. Existen granjas, pequeños pueblos, laboratorios, búnkeres secretos, instalaciones militares y más. Debido a la gran cantidad de localizaciones disponibles, es imposible visitarlas todas en una partida, siempre vas a querer volver para seguir explorando. Cada área cuenta además con un nivel de peligrosidad que se indica en el mapa: cuanto más peligrosa sea la zona, mayores serán las recompensas.

Los peligros de este lugar no acaban con las tormentas de rayos, tornados y el resto de caos generado por la impredecible climatología. Es un lugar lleno de recursos y secretos y, por ende, repleto de peligros. Los jugadores tienen que tener cuidado con los NPCs (enemigos controlados por la IA) y con los otros exploradores que también rebuscan entre los escombros cualquier cosa que pueda ayudarles a sobrevivir.

Hablando del clima, una de las mayores diferencias de este 'shooter' de extracción con respecto al resto, es su apartado climático. Es sorprendente ver cómo los jugadores y el ambiente interactúan entre sí. El Exo-Rig, el poderoso traje que dota a los jugadores con habilidades y mejoras diferentes, combina bien con los diferentes eventos climáticos de esta zona, que añaden una verticalidad y velocidad al movimiento y a la exploración que jamás se había visto en el género. Un tornado puede atravesar un incendio y convertirse en un peligroso tornado de fuego, pero los jugadores más hábiles lo podrán usar a su favor en numerosas ocasiones y escapar con vida de una emboscada o llegar a los lugares más altos de una zona. Explorar el mapa es muy divertido. La forma en la que conectan el movimiento, con el 'gunplay' y los desastres naturales denota la evolución y el cariño que se hay tras este título.

Armamento, equipo y progresión

El formato pone a disposición de los jugadores diferentes armas y Exo-Rigs. Cada traje cuenta con habilidades únicas que se adaptan a la forma de jugar de cada uno. Por ejemplo, si te gusta el sigilo, existe un Exo-Rig y diferentes módulos que te permitirán ocultarte mejor o alcanzar los edificios más altos desde los que disparar y ocultarte. Junto a los Exo-Rigs, las armas son una parte fundamental del juego. Existen varios tipos de armas: escopetas, ametralladoras, pistolas, rifles, rifles de francotirador y más. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras.

Es clave saber qué usar en cada situación. Usar una escopeta en medio de la niebla es vital si quieres acabar con tus enemigos cercanos, en esta situación usar un rifle de francotirador sería totalmente inviable. Las armas, al igual que los trajes, también pueden mejorarse con accesorios como mirillas, boquillas, silenciadores, cargadores ampliados, etc. Cuanto mayor calidad tenga el arma, más accesorios admitirá.

Pero no todo son armas, también hay disponibles kits de resurrección que permiten revivir en caso de haber sido abatidos, armaduras y kits de reparación de armaduras, una ganzúa que podremos ir mejorando para abrir cerraduras cada vez más complicadas, etc. Volviendo a las armaduras y a los kits de reparación, los hay de diferentes rarezas. Es importante saber que cuanto mejor sea la armadura equipada, mejor deberá ser el kit de reparación.

Además, otra de las mejoras más importantes de nuestros Exo-Rigs son las mochilas, que son esenciales para aumentar el espacio de nuestro traje. Cuanto mejor sea la calidad de la mochila, más objetos podremos extraer de la ciudad.

Todas las armas, mochilas, Exo-Rigs están disponibles en diferentes niveles de rareza. A mayor rareza, mejores prestaciones y más accesorios se le podrán equipar. Por ejemplo, los Exo-Rigs básicos o las armas básicas (de calidad blanca) nos permitirán acoplarles menos mejoras; y en cambio un Exo-Rig de calidad azul o superior nos permitirá potenciarlo con varios módulos de mejora que aumentarán considerablemente su poder. Estos módulos dotan a los trajes de, por ejemplo, más salud, mejoras de las habilidades del traje y más.

El sistema de progresión va de la mano con el botín que extraemos de cada partida. Del mundo no solo se pueden extraer armas y sus accesorios, sino que también obtendremos recursos y materiales que permiten fabricar mejores trajes y componentes.

Todos los objetos encontrados en Colton County tienen un valor económico y se pueden vender. A medida que se gana experiencia con cada partida, los jugadores podrán identificar mejor qué objetos necesitan extraer, ya sea para completar una misión o para vender y hacer crecer su economía. El dinero en 'Exoborne' es importante, se necesita para la compra de materiales y la fabricación de objetos. Así mismo, también existe una casa de subastas donde los jugadores pueden comprar y vender todo tipo de artículos entre ellos.

Mecánica de extracción

Cuando los jugadores han explorado lo suficiente, hayan completado las misiones, conseguido las recompensas de los diferentes eventos o simplemente han encontrado un botín tan suculento que no quieren perderlo, llega la hora de extraer. Existen diferentes puntos de extracción desde los que llamar a un helicóptero que nos devuelva a un lugar seguro. A diferencia de otros títulos, el número de lugares para extraer en Colton County es elevado.

Una de las mecánicas más interesantes es que el juego cobrará a los jugadores diferentes cantidades en función de la climatología de la zona. No es lo mismo extraer cuando el cielo está despejado, que cuando el helicóptero tiene que atravesar una tormenta eléctrica.

Depende de los soldados extraer al principio, con menos botín pero con menos peligro, o extraer al final de la partida después de llevar 30 minutos explorando y con todos los jugadores sabiendo tu posición. Eso sí, no hay que olvidar que cuanto más tiempo lleves en la partida, mayores serán los peligros, hasta el punto de que en los minutos finales aparecen algunos de los enemigos más temibles y poderosos del juego.

Se ve bien, se siente mejor

El apartado técnico es sobresaliente. 'Exoborne' es precioso, saca todo el potencial al motor Unreal Engine 5 y muestra de ello son sus increíbles gráficos y calidad de sus acabados. En esta línea, su mundo abierto es enorme. No paran de suceder tornados, lluvias, nieblas intensas y un sinfín de inclemencias climatológicas, pero lo que se mantiene estable es el rendimiento. Da igual que estemos explorando un búnker subterráneo o una casa en ruinas o, por el contrario, inspeccionando el mundo mientras volamos utilizando la fuerza de los diferentes tornados que se suceden. La tasa de FPS (fotogramas por segundo) es estable y el juego se siente fluido.

La atmósfera propuesta te atrapa y buena culpa la tiene también el sonido del juego. En un género donde es vital escuchar cada paso, crujido o disparo, el diseño sonoro destaca porque siempre ofrece al jugador información sobre lo que está pasando a su alrededor. Es fácil diferenciar si tenemos un enemigo cerca o se está llevando a cabo un tiroteo a 200m. Los sonidos del juego también ayudan a que el jugador se mantenga en tensión todo el rato, sobre todo a medida que avanza la partida.

Conclusión

El desarrollador sueco, Sharkmob, irrumpe en un género algo cansado aportando una idea fresca y futurista que gustará a los amantes de los 'shooters' de mundo abierto. 'Exoborne' es una evolución, una vuelta de tuerca al género, y promete que nunca dos partidas serán iguales. Esto se consigue gracias a la implementación de un sistema de climatología que cambia el devenir de la partida en cualquier momento. Jamás un mundo abierto se había sentido tan conectado a los jugadores y escenifica a la perfección y pone en valor la afirmación de “cuanto mayor es el riesgo, mejores son las recompensas”.