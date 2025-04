Ranking definitivo de los objetos más inútiles en los videojuegos.

No todos los objetos que recoges en un videojuego sirven para algo. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo saben hasta los desarrolladores que los metieron ahí solo para reírse un poco de nosotros. A estas alturas, tener el inventario lleno de trastos es casi un símbolo de orgullo, una especie de trofeo de consolación que nos recuerda las horas que hemos perdido felizmente. En este contexto vamos a repasar algunos casos especialmente sangrantes, con ejemplos muy concretos que seguramente has sufrido (y probablemente aún lleves encima)

La rama de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. / /

Nada define mejor los primeros veinte minutos de ‘Breath of the Wild’ que ir armado con una rama medio podrida. ¿La utilidad real? Un par de golpes a un Bokoblin despistado. ¿El problema? Que es imposible evitar recogerla cuando aparece ante ti con un brillo sospechosamente atractivo. Sí, puede que te salve durante unos segundos, pero luego acabas acumulando veinte iguales, todas a punto de romperse, y tirándolas en mitad del bosque con cierta vergüenza.

El sombrero elegante que no aporta nada en 'Bloodborne'. / /

No me malinterpretes, el atuendo victoriano en 'Bloodborne' es maravilloso, pero cuando empiezas a morir cada dos pasos, un sombrero que solo sirve para que tu cazador lleve un porte elegante no ayuda demasiado. Aun así, te lo dejas puesto un par de horas, sabiendo perfectamente que cada enemigo que encuentres lo único que pensará es que vas con bastante estilo hacia tu propia muerte.

El queso y la barra de pan de 'Skyrim'. / /

Las leyendas dicen que alguien, en algún lugar, realmente se comió todos esos panes, quesos y trozos de carne cruda acumulados durante tus aventuras por Tamriel. Pero siendo sinceros, lo único que logras es ocupar todo el espacio del inventario hasta reventar, obligándote a tirar comida por los caminos como si estuvieras dejando migas para no perderte. El colmo es cuando intentas venderlas y descubres que la mitad de los comerciantes ya no tienen ni dinero ni ganas de comprar más basura.

La caja de cartón en 'Metal Gear Solid'. / /

Siendo honestos, la primera vez que usaste una caja de cartón en 'Metal Gear Solid' probablemente fue el momento más absurdo que viviste en un juego de infiltración. Su utilidad táctica real es nula, a menos que tu finalidad fuera que los guardias se pregunten qué hace una caja en mitad de la base enemiga. Sí, alguna vez puede que te escondas con éxito, pero normalmente te detectan antes de que te des cuenta de que tu plan maestro fue esconderte como un paquete de Amazon abandonado.

El amuleto inútil en 'The Witcher 3'. / /

¿Recuerdas ese amuleto raro que encontraste en una misión secundaria en 'The Witcher 3'? Parecía valioso, tenía una descripción misteriosa que insinuaba una gran utilidad futura, y te hizo guardarlo con ilusión en el fondo del inventario. Cien horas después, Geralt todavía lo lleva encima, ocupando espacio y sin saber para qué sirve exactamente. Y no, por mucho que insistas, no abrirá ninguna puerta ni desbloqueará una escena secreta. Simplemente está ahí, pesando como una metáfora de tus decisiones de vida.

No sirve de nada, pero es nuestro

Es cierto que estos objetos no aportan prácticamente nada, pero quizá esa sea precisamente la razón de su encanto. Los videojuegos están llenos de cosas aparentemente valiosas que terminan siendo pura decoración digital. Pero oye, al final, ¿qué es un héroe sin su mochila llena de trastos inservibles? Y ahora te toca a ti: ¿cuál es el objeto más absurdo que has guardado durante todo un juego solo por cabezonería?