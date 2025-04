Estrenos de videojuegos de la semana: De los circuitos del campeonato mundial a la pasión en las calles

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que debutarán entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2025. Habrá nuevos juegos con destino a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, móvil y PC, incluidos lanzamientos de títulos más famosos junto a otros menos conocidos. El plato fuerte de esta semana es la llegada de ‘MotoGP 25’ y ‘Forza Horizon 5’ a la consola más potente de Sony. El juego de carreras de la famosa franquicia de Microsoft llega el 29 de mayo para dar muchas alegrías a los pilotos virtuales de PS5.

Tras su reciente debut en PC, ‘FragPunk’ es otro de los títulos destacados esta semana en consolas, junto al interesante formato semi deportivo que propone el nostálgico ‘Despelote’ para consolas y PC. Sin más, te invitamos a consultar la lista completa de juegos de esta semana, sus fechas de estreno y las plataformas en las que estarán disponibles.

28 de abril

‘Badlands Crew’ (PC)

‘Castle Craft’ (PC)

‘Private Military Manager: Tactical Auto Battler’ (PC)

‘Warfare Legacy Collection’ (PC)

‘Wuthering Waves’ (PC)

29 de abril

‘FragPunk’ (PS5, Xbox Series)

‘SubwaySim 2’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Cooking Companions’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Deadzone: Rogue’ (PC)

‘Forza Horizon 5’ (PS5)

El aplaudido mundo abierto de conducción de Playground Games aterriza por fin en PlayStation 5. Ambientado en una recreación colorida y viva de México, ‘Forza Horizon 5’ nos invita a recorrer escenarios naturales, participar en carreras de todo tipo y personalizar la experiencia al máximo. Esta nueva versión adapta el juego a las posibilidades técnicas de PS5, ofreciendo tiempos de carga mejorados y una fluidez que hace justicia a su propuesta.

Forza Horizon 5 - Launch Trailer PS5

30 de abril

‘KIBORG’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

‘Moroi’ (PC)

‘Skin Deep’ (PC)

‘Haunted House Renovator’ (PC)

‘StarVaders’ (PC)

‘Gogh: Focus with Your Avatar’ (PC)

‘Conquest Dark’ (PC)

‘MotoGP 25’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

El campeonato del mundo de motociclismo regresa de la mano de ‘MotoGP 25’. Con todos los pilotos, circuitos y equipos actualizados, la entrega desarrollada por Milestone refuerza su apuesta por la simulación con físicas más refinadas, un modo carrera expandido y opciones de personalización más profundas para equipos y motos. Además, se ha trabajado para ofrecer una experiencia más accesible entre los nuevos jugadores sin renunciar al realismo que caracteriza a la serie.

MotoGP 25 – Tráiler

1 de mayo

‘Peglin’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

‘Rebellion GODSOUL: Awakening’ (PC)

‘Little Sim World’ (PC)

‘FREERIDE’ (PC)

‘To Pixelia’ (PC)

‘The Horror at Highrook’ (PC)

‘Back from the other world, I missed love’ (PC)

‘Despelote’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Ahora nos ocupamos de un juego de fútbol poco tradicional, que pretende trasladar una mirada nostálgica a la infancia y a la pasión por el deporte en las calles. El juego combina mecánicas ligeras de exploración con una narrativa íntima que recuerda a los veranos interminables de la niñez. Con un apartado artístico artesanal y un tratamiento casi onírico, ‘Despelote’ nos invita a recorrer plazas, parques y rincones de Quito (Ecuador) como base de una experiencia que respira vida y memoria. Una propuesta diferente que conecta más con la emoción que con la competición.

Despelote - PS5

2 de mayo

‘Spellcaster University’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Una intensa semana de emociones

Entre motores rugiendo, entornos de ensueño para devorar kilómetros y partidos improvisados en la calle, los estrenos de esta semana nos llaman a experimentar cantidad de historias y diferentes recetas de juego. Solo hace falta ganas... y algo de tiempo libre para no quedarnos enganchados en la parrilla de salida.