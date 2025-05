Si estás entre los que esperaban lanzar el escudo del Capitán América estas navidades, tenemos malas noticias para ti. ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’, el esperanzador título de acción y aventura desarrollado por Skydance New Media, no estará listo a tiempo y retrasa su estreno hasta principios de 2026. El estudio, liderado por la prestigiosa Amy Hennig, ha tomado esta decisión con el fin de entregar una experiencia “a la altura” de su ambiciosa propuesta.

Notas en las redes

En un comunicado compartido a través de sus redes sociales, la casa de entretenimiento señala que el tiempo extra les permitirá terminar de afinar algunos detalles técnicos y narrativos. El objetivo no es otro que entregar una aventura visualmente sobresaliente con una intensa narrativa. Además, prometen sorpresas mientras insinúan la llegada de nuevos materiales y demostraciones jugables antes del estreno definitivo.

Marvel 1943 se retrasa: Capitán América y Pantera Negra tendrán que esperar a 2026 / CEDIDA

Una alianza en tiempos de guerra

Presentado en marzo de 2024 durante un evento de Epic Games centrado en mostrar las características de su Unreal Engine 5, ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’ anticipaba una trama que nos llevará hasta las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, donde un joven e inexperto Steve Rogers (Capitán América) se encontrará con Azzuri, que por aquel entonces ostentaba el título de Pantera Negra. Ambos se verán obligados a trabajar juntos para frustrar los planes de Hydra, siempre empeñada en inclinar la balanza en favor de las fuerzas nazis.

Amy Hennig, la que fue directora creativa y escritora principal en los tres primeros juegos de la saga ‘Uncharted’, recientemente comentaba en una entrevista con Entertainment Weekly que ‘Marvel 1943’ será muy especial, precisamente por las diferentes versiones que ofrecerá de estos conocidos héroes. La representación del Capitán América que aparece aquí es más joven y vulnerable, lejos aún del líder que conocemos, mientras que Azzuri mostrará una personalidad distinta al T'Challa popularizado en el cine.

Los personajes secundarios también jugarán un papel importante en la producción. Por el momento sabemos que Gabriel Jones, un soldado estadounidense, y Nanali, una espía wakandiana, ofrecerán perspectivas diferenciadas durante la aventura. Todos ellos unirán fuerzas en un teatro de operaciones tan plagado de historia como el París ocupado por las tropas nazis, con una narrativa inspirada en la popular serie de cómics ‘Banderas de nuestros padres’ (Flags of Our Fathers).

Impresionante realismo visual

El aspecto técnico es otro de los elementos más llamativos del proyecto. Durante el State of Unreal, la propia Amy Hennig presentó algunos recursos visuales realizados con Unreal Engine 5.4. Detalles como humo volumétrico, deformación en tiempo real de superficies como barro y nieve, o la increíble fidelidad de los personajes, especialmente en el Capitán América y Azzuri, dejaron patente en qué parcelas pretende destacar ‘Marvel 1943’.

Plaion será la editora responsable del lanzamiento del juego que verá la luz en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Aunque muchos aguardábamos con cierto interés la posibilidad de jugarlo acompañado de un chocolate calentito estas navidades de 2025, Skydance ha optado por darse algo de tiempo para asegurar el nivel de calidad final del producto.

Un año plagado de grandes presupuestos

De esta manera, ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’ entra en una carrera más reñida de lo que parecía hace un año. Su llegada en 2026 lo enfrenta a una parrilla cargada de producciones como ‘GTA6’, secuelas tan esperadas como ‘Death Stranding 2’ o ‘Monster Hunter Wilds’, y propuestas tan reconocibles como el nuevo ‘Assassin's Creed Codename Red’. Si todo sale según lo planeado, el título de Skydance New Media tendrá que demostrar algo más que buenas maneras para hacer frente a tanta superproducción.