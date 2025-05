Lanzamientos de videojuegos de la semana: del derrape callejero de 'JDM' a la esperada remasterización de 'Onimusha 2'

Vamos avanzando por el mes de mayo y como cada inicio de semana ya tenemos preparado nuestro listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 19 y el 23 de este mes. Se esperan nuevos títulos para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, móviles y PC, incluidos los lanzamientos de producciones más famosas junto a estrenos menos conocidos.

El nombre más esperado de esta semana es ‘Onimusha 2: Samurai's Destiny’, que llegará a PS4, Xbox One, PC y Switch el 23 de mayo. Pero entre los juegos que se esperan para estos días también se encuentra ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate’, ‘Two Strikes’ y ‘JDM: Japanese Drift Master’, entre muchos otros. Para no perderse con tanto estreno, te aconsejamos consultar la lista completa de juegos y las plataformas en las que estarán disponibles.

19 de mayo

'A Webbing Journey' (PC)

'Nitro Express' (PC)

20 de mayo

'RoadCraft' (PS5, Xbox Series, PC)

'The Siege and the Sandfox' (PC)

'Hotel Architect' (PC)

'Tower of Babel: Survivors of Chaos' (PC)

'The Mosquito Gang' (PC)

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate' (PS4, PS5)

Después de su paso por otras plataformas, esta aventura cooperativa de las Tortugas Ninja llega a PlayStation con un planteamiento que mezcla acción y progresión tipo roguelike. Cada partida se desarrolla en escenarios generados de forma aleatoria, con combates rápidos, habilidades especiales y mejoras temporales. Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo se enfrentan a enemigos muy conocidos de la franquicia mientras intentan rescatar a su maestro Splinter ya sea en solitario o con amigos en modo online.

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate' - Launch Trailer

21 de mayo

'Blades of Fire' (PS5, Xbox Series, PC)

'Mobile Suit Gundam Seed: Battle Destiny Remastered' (PC, Switch)

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown' (PC)

'Trident’s Tale' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

'Survive the Fall' (PC)

'Deliver At All Costs' (PC, Xbox Series, PS5)

'City Tales – Medieval Era' (PC)

'Zombie Army VR' (PS5/PS VR2)

'Cookie Clicker' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

22 de mayo

'Monster Train 2' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

'JDM: Japanese Drift Master' (PC)

Inspirado en los clásicos de la conducción callejera japonesa, esta producción centra su atención en el arte del derrape, combinando elementos de simulación en carreteras de montaña y circuitos urbanos con un planteamiento accesible. Promete grandes zonas abiertas y mejoras para los coches con múltiples opciones de personalización. Un apartado visual muy cuidado refuerza la ambientación con tráfico realista, ciclos de día y noche y condiciones climáticas variables.

'JDM: Japanese Drift Master' – Tráiler

23 de mayo

'Tales of Seikyu' (PC)

'FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time' (PC, PS4, PS5, Xbox Series)

'Tinkerlands' (PC)

'9 Kings' (PC)

'Two Strikes' (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Onimusha 2: Samurai’s Destiny' (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Capcom recupera uno de sus títulos más recordados de la era PlayStation 2 con esta reedición para consolas actuales y PC. La historia sigue a Jubei Yagyu, un guerrero decidido a vengar la destrucción de su aldea, en una aventura que mezcla acción en tercera persona con elementos narrativos y puzles. El juego mantiene su ambientación feudal japonesa con toques sobrenaturales y conserva el estilo visual característico de la saga, ofreciendo combates con espadas, técnicas especiales y encuentros con criaturas demoníacas.

'Onimusha 2: Samurai's Destiny' – Tráiler