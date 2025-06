Lanzamientos de videojuegos de la semana: del intenso FBC Firebreak al peculiar de Lost in Random: The Eternal Die

Comienza otra semana y como cada lunes ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 16 y el 20 de junio. Llegan nuevos títulos a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo algunos de los lanzamientos más esperados y varios nombres menos conocidos, pero igual de interesantes.

Entre lo más destacado se encuentra la llegada de ‘FBC Firebreak’ (PS5, Xbox Series, PC), el nuevo multijugador de Remedy que estará disponible a partir del 17 de junio, sumándose directamente a los catálogos de Xbox Game Pass Ultimate y PS Plus Extra/Deluxe. La selección se completa con propuestas como ‘Rematch’ (PC, PS5, Xbox Series), la remasterización de ‘GEX Trilogy’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch), ‘Lost in Random: The Eternal Die’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch) y ‘RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army’ (PS4, PS5, Xbox Series, PC).

Consulta la lista completa de estrenos para esta semana y las plataformas en las que estarán disponibles.

16 de junio

'GEX Trilogy' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

'Cast n Chill' (PC)

17 de junio

'FBC Firebreak' (PS5, Xbox Series, PC)

La nueva entrega multijugador de Remedy propone enfrentamientos por equipos ambientados en el singular universo del estudio. Con partidas ágiles y escenarios que apuestan por la verticalidad, ‘Firebreak’ busca acción continua y oportunidades para la cooperación, apoyándose en una jugabilidad sencilla de aprender, pero con margen. Su estreno directo en los servicios de suscripción es un aliciente para que muchos descubran su propuesta.

FBC: Firebreak – Gameplay Trailer

'Rooftops & Alleys' (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

'Catalyst' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

'TRON: Catalyst' (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

'Crime Simulator' (PC)

'Three Kingdoms Mushouden' (PC)

'After Inc: Revival' (PC)

'Lost in Random: The Eternal Die' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Esta expansión de ‘Lost in Random’ tiene como objeto ampliar su peculiar universo de dados y azar con una historia renovada, nuevos personajes y más desafíos. La jugabilidad mezcla acción y estrategia, apostando por un diseño visual que sigue jugando con la estética de los cuentos oscuros y el azar como motor de la aventura.

Lost in Random: The Eternal Die - Release Date Trailer

18 de junio

'Kindergarten 3' (PC)

'Netherworld Covenant' (PC)

19 de junio

'RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army' (PS4, PS5, Xbox, PC)

'Rematch' (PC, PS5, Xbox Series)

'Vessels of Decay' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

En ‘Vessels of Decay’, los jugadores se adentran en un mundo postapocalíptico cubierto por la naturaleza. El formato ofrece libertad para moverse entre ruinas y bosques, combinando acción y exploración en entornos abiertos llenos de detalles. El tono ambiental, junto a una narrativa pausada, dan pie a partidas en las que prima tanto la observación como la improvisación.

Vessels Of Decay - Release Date

'Architect Life: A House Design Simulator' (PC)

'Broken Arrow' (PC)

20 de junio

'Parcel Simulator' (PC)

'Metro Gravity' (PC)

'BitCraft Online' (PC)

Semana de lanzamientos

Con la llegada de apuestas como ‘FBC Firebreak’ y el contenido inédito de ‘Lost in Random’, esta semana deja espacio para disfrutar sin contemplaciones, ya sea a través de nuevas aventuras, modos multijugador o de historias que se reinventan. A la lista se suman remasterizaciones y proyectos que apuestan por algo diferente. Como siempre, hay para todos los gustos.