El OXO Museo bucea por los 50 años de videojuegos 'made in Spain'

El OXO Museo del Videojuego de Málaga ha querido bucear por los 50 años de talento en la creación de videojuegos en España con su nueva exposición temporal, en la que resalta no solo la faceta comercial de esta industria, sino también su valor artístico y cultural. 'Iconos del videojuego español. Hecho en España' reúne más de cuarenta juegos creados desde 1973 y ha obligado al OXO Museo a "superar el reto de contar una historia muy compleja, heterogénea y con muchos focos, con nombres conocidos y otros muy desconocidos", ha afirmado este jueves en la presentación su director cultural, Santiago Bustamante.

Si la anterior exposición temporal estaba dedicada de forma monográfica a la empresa Dinamic, pionera española en el sector, ahora han querido ofrecer "una visión muy amplia" y han querido ir "un poco más atrás" con esta muestra, en la que los visitantes pueden jugar a algunos de los principales títulos.

Según Bustamante, sin 'La Pulga' -considerado el primer videojuego original desarrollado en España- "probablemente no existiría Dinamic, sin Dinamic no existiría un juego como 'Commandos' y sin 'Commandos' no estarían Tatiana Delgado o los hermanos Oliván haciendo videojuegos".

A hombros de gigantes

"La historia de los videojuegos es como la de la ciencia, está subida a hombros de gigantes, y muchos de esos gigantes están en la exposición, contando su historia en primera persona para darle un sentido creativo a lo que había detrás", ha añadido el director cultural.

Por su parte, Héctor Calvo, asesor de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, ha señalado que este sector "imagina futuros y exporta creatividad", pero también se debe "reconocer el pasado" con exposiciones como esta, que ha recibido el apoyo de este departamento ministerial.

Luis Oliván, vocal de la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos (DEV) y cofundador del estudio Fictiorama, se ha felicitado por estar presente "en un lugar donde se pone el valor el legado del videojuego español, no solo su faceta comercial, sino también su valor cultural y artístico".

Iconos del videojuego español. Hecho en España abre sus puertas con un recorrido de 40 títulos representados en 50 años de historia española / L.O.

Ha resaltado que en España hay "una industria muy relevante, pero necesita más apoyo institucional", y esta exposición puede servir "como inspiración para las nuevas generaciones de desarrolladores, que pueden contemplar estos cincuenta años haciendo videojuegos, siempre en primera línea mundial por su valor artístico".

Oliván ha desvelado que frecuentemente reciben correos electrónicos en inglés para felicitarles por sus videojuegos, porque piensan que son un estudio extranjero, y cuando los contestan en español "se sorprenden".

El décimo arte

Pablo Ruiz, director general de Dinamic, ha calificado como "apabullante" esta visión del sector desde 1973, "con creadores que han ido cogiendo el testigo", y ha reivindicado el videojuego como "el décimo arte, el arte del siglo XXI", que tiene como valor diferencial "la interacción entre la obra y su público".

Varios visitantes de la muestra / L.O.

Tatiana Delgado, cofundadora y directora creativa de Out of the Blue Games, ha confesado que empezó su afición con los juegos de Dinamic, que fueron su "inspiración" y los que le motivaron para "crear". "Es importante poner en valor el talento increíble que tenemos en nuestro país. Se ven algunos juegos y no se puede imaginar que se hayan hecho en España, y estamos muy bien valorados cuando trabajamos con profesionales extranjeros", ha resaltado Delgado.

Para Paco Ureña, del estudio The Game Kitchen, "en España ya ha llegado el momento en el que se puede echar la mirada atrás y ver que lo que se ha creado puede colocarse en una tradición de mucho calado", y en nuestro país "hay un talento inequívoco que puede traspasar fronteras".