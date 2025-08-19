VCT EMEA: Heretics sella un pleno y KOI se queda fuera de la competición entre amenazas de cambio

Semana final de fase regular en el VTC EMEA cargada de tensión. Pero vamos por partes, porque la jornada ha dado para mucho. Para comenzar, NAVI selló la defunción de KOI (1–2), Heretics aseguró el primer puesto ante GIANTX (2–0) y el carrusel completó su cuadro con Vitality, NAVI y Karmine Corp. El playoff arranca con Team Heretics como equipo a batir.

Heretics, a ritmo de grande

Serie de oficio de los madrileños ante GIANTX para cerrar el 2–0 y el primer seed del Grupo A. Invictos en esta Fase 2, acumulan 17 victorias seguidas desde la entrada de Wo0t y llegan con sensaciones inmejorables: plan sólido, pocos regalos y un RieNs en nivel de primerísimo orden.

GIANTX sale reforzado pese al tropiezo

Llegaban a la jornada peleando por el liderato y, aunque cedieron ante Heretics, la lectura es positiva, al igual que su consistencia durante la fase, las buenas actuaciones en mid-round y la impresión de que controlan el ritmo competitivo, incrementándolo cuando se hace necesario. En todo caso, entran a playoffs con margen de crecimiento.

VCT EMEA. / .

KOI se alía con el desastre para firmar su adiós

Movistar KOI se jugaba la última bala ante NAVI y cayó 1–2 en una serie apretada. Hubo tramos de buen juego, pero faltó cerrar en los puntos calientes. Eliminación amarga y deberes para el próximo curso. La temporada arrancó marcada por la inestabilidad. Esta primavera el club reordenó cuerpo técnico y su plantilla con la salida de los entrenadores Harry “Gorilla” Mepham y Laike “Temoc” Lewis, y con cambios en el quinteto (entre ellos, la marcha de GRUBINHO a GIANTX y el pase al banquillo de Sheydos y soulcas), movimientos con los que KOI intentó reactivarse antes del Stage 2. Los resultados están ahí.

En lo inmediato, Ibai Llanos ya se ha comprometido públicamente a pilotar la reconstrucción del roster de VALORANT de cara a 2026. Advierte que será el primer año en el que "haremos la plantilla que queremos”, comprometiéndose a aceptar las responsabilidades derivadas del nuevo plan si este no funciona.

Grupo B con mando compartido

Team Liquid y FNATIC gobernaron la tabla del Grupo B (4–1 ambos) y sellan billete con aspiraciones altas. Por detrás, NAVI y Karmine Corp entran por la vía ajustada; fuera quedan KOI y APEKS. En el Grupo A, BBL Esports y Team Vitality acompañan a Heretics y GIANTX; FUT Esports y Gentle Mates se caen (los franceses, sin victorias).

El cuadro, listo para la semana de cuchillos

Cabezas de serie arriba, vida extra en el upper y eliminación directa abajo. Team Heretics y Team Liquid esperan rival en la segunda ronda del cuadro superior; Karmine Corp y Vitality arrancan en el inferior sin margen de error. Si todo acompaña, el cruce español soñado asoma en el horizonte.

Próximos enfrentamientos

FNATIC vs BBL Esports — 21/08, 17:00

GIANTX vs NAVI — 21/08, 20:00

Ganador FNATIC/BBL vs Team Heretics — 22/08, 17:00

Ganador GIANTX/NAVI vs Team Liquid — 22/08, 20:00

Perdedor FNATIC/BBL vs Karmine Corp — 23/08, 17:00

Perdedor GIANTX/NAVI vs Team Vitality — 23/08, 20:00

Como siempre, recordar que todos los encuentros se pueden seguir con narración en castellano en el canal de Twitch de VALORANT España.