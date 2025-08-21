Into the Infinite 2025: Reunimos y ordenamos las novedades y juegos presentados por Level Infinite en Gamescom.

Level Infinite ha llevado todo su arsenal a la presentación de Gamescom y lo ha hecho con un evento repleto de novedades, sorpresas, materiales y mucho más, tanto de la compañía como de sus socios. Pero no temas, porque desde aquí mismo puedes repasar los anuncios más importantes realizados durante el evento para que no pierdas detalle:

Davy X Jones

Plataforma: PC

Desarrollador: Parasight

Fecha de lanzamiento: Pendiente de confirmar

'DAVY x JONES' presentó un nuevo tráiler durante el showcase, confirmando su llegada en acceso anticipado de Steam el 28 de agosto. El tráiler mostró combates, personajes, humor irreverente y el oscuro mundo pirata de The Locker.

Davy x Jones - Early Access Trailer

Den of Wolves

Plataforma: PC

Desarrollador: 10 Chambers

Fecha de lanzamiento: Pendiente de confirmar

Los fundadores Ulf Andersson (director creativo) y Simon Viklund (director de audio y banda sonora) explicaron qué hace único a este FPS cooperativo de atracos. En 'Den of Wolves' los jugadores se sumergen en la guerra corporativa de Midway City, asumiendo el papel de criminales a sueldo. Cada golpe es irrepetible, ya sea planificado con amigos o uniéndote a desconocidos. Con un planteamiento centrado en la tensión, la tecnología y el trabajo en equipo, este título promete una experiencia de atracos como nunca antes.

Den of Wolves - Into the Infinite 2025

Dread Meridian

Plataformas: Meta Quest, Steam

Desarrollador: KUKRGAME

Fecha de lanzamiento: Pendiente de confirmar

'Dread Meridian' se presentó con un tráiler de anuncio cargado de tensión. Se trata de un título de supervivencia y terror en realidad virtual que llegará a finales de este año. Los jugadores se pondrán en la piel de Daniella, una investigadora que explora la isla perdida de Oglanbyen en busca de su hermana. Con controles inmersivos, monstruos aterradores y puzles crípticos, la experiencia promete sumergir a los jugadores en un viaje inquietante tanto en Meta Quest como en Steam.

Dread Meridian - Reveal Trailer

Dying Light: The Beast

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series X|S

Editor: Techland

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2025

En el showcase, los presentadores se adentraron en la desolada belleza de Castor Woods, un antiguo destino turístico ahora plagado de zombis. Junto a Tymon Smektała, director de la franquicia, se revelaron nuevos detalles de 'Dying Light: The Beast', que promete combinar su característico formato de acción en mundo abierto con Survival Horror. Durante el día, los jugadores podrán explorar, recolectar y aprovechar sus habilidades de parkour; pero al caer la noche, los horrores despiertan y solo quedan tres opciones: correr, esconderse o luchar por sobrevivir.

Dying Light: The Beast – Tráiler

Exoborne (PC y consolas en el futuro)

Fecha de lanzamiento: Pendiente de confirmar

Sharkmob ha anunciado una nueva prueba de juego para 'Exoborne', su shooter táctico de extracción en mundo abierto. Esta prueba estará disponible en Steam y ya es posible inscribirse para optar a participar. Los jugadores deberán estar preparados no solo para enfrentarse entre ellos, sino también para sobrevivir a la fuerza implacable de la naturaleza.

El último tráiler ofrece un adelanto de la jugabilidad en este mundo al borde del colapso. 'Exoborne' propone combates PvPvE llenos de adrenalina, con Exo-Rigs altamente personalizables que permiten desarrollar estrategias profundas y fomentar la cooperación. A todo esto, se suman sistemas de movilidad avanzada y un clima dinámico capaz de generar elementos impredecibles en cada partida.

Exoborne - Upcoming Playtest

Goddess of Victory: NIKKE (PC, Movil)

Desarrollador: Shift Up

Fecha de lanzamiento: Ya disponible

La presentación dio un giro inesperado cuando 'Goddess of Victory: NIKKE' reveló un nuevo tráiler anunciando su próxima colaboración con 'Resident Evil'. El vídeo dejó una gran incógnita: ¿quién es el misterioso personaje que aparece al final? ¿Se trata de Jill Valentine, de Ada Wong… o de alguien más?

NIKKE - Resident Evil Collab Announcement

Hunt: Showdown 1896 (PC, PS5 y Xbox Series X|S)

Desarrollador: Crytek

Fecha de lanzamiento: Ya disponible

Crytek compartió novedades sobre el regreso de algunos de los contenidos de 'Thundershower' y 'Legends Return: From the Jaws of Defeat'.

'Thundershower' propone un apartado en los pantanos del Bayou, donde una tormenta torrencial ahoga los sonidos que delatan la presencia de los enemigos, mientras que la densa niebla reduce la visibilidad y dispersa a los cuervos.

Por su parte, 'Legends Return: From the Jaws of Defeat' reintroduce skins históricas e icónicas de los cazadores. Entre ellas se encuentran The Scaled Warrior, Ferryman’s Toll, Golden Bruiser, Howling Gale, The Skinner, Last Chance y Nola’s Tiller.

Hunt: Showdown 1896 - Legends Return

PUBG MOBILE (iOS, Android)

Desarrollador: Codesarrollado por LIGHTSPEED STUDIOS de Tencent Games y KRAFTON, Inc.

Fecha de lanzamiento: Ya disponible

'PUBG MOBILE' mostró el primer tráiler de la versión 4.0, que llegará con una temática fantasmal. Esta actualización introduce habilidades espectrales y mecánicas inéditas. Además, el vídeo anticipa la llegada de Unfail, un nuevo modo de juego PvP asimétrico que debutará junto con la versión 4.0.

PUBG MOBILE V4.0 - Spooky Soiree

Rust Mobile (iOS, Android)

Desarrollador: Tencent Games

Fecha de lanzamiento: Por confirmar

Rust Mobile - Into the Infinite 2025

El mítico 'Rust' da el salto a móviles con una experiencia de supervivencia sandbox totalmente reconstruida desde cero para esta plataforma. Desarrollado bajo licencia oficial de Facepunch Studios, Rust Mobile promete mantener intacta la esencia del original: exploración de mundo abierto, combates PvP sin concesiones, construcción de bases y la eterna tensión entre confianza y traición. El último tráiler confirma que las pruebas comenzarán en noviembre en varias regiones. Los jugadores ya pueden registrarse en el sitio oficial para asegurar su participación.