Así es Kill the Brickman, el nuevo indie de poncle que mezcla mecánicas de puzle con un particular sistema de rebotes

Esta misma semana, durante la Opening Night Live, el evento previo a Gamescom, el director Geoff Keighley destacó que en la actual industria del videojuego un equipo pequeño de desarrolladores con una buena idea puede lograr grandes cotas de popularidad. Así lo ha sido con ‘Peak’, un videojuego indie lanzado este mismo año que ya ha alcanzado 10 millones de copias, cifras que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes superproducciones de enormes presupuestos.

El formato Vampire Survivors

Pero antes de ‘Peak’ fue ‘Vampire Survivors’ que, con 30 millones de unidades vendidas, se convirtió en un ideal para todo pequeño desarrollador que busca el éxito en este sector. Aprovechando esta experiencia, y conocedor del talento de los pequeños desarrolladores en todo el mundo, el creador creó su propia marca comercial de distribución de juegos, poncle, y comenzó a seleccionar y distribuir los títulos que más le llaman la atención. De momento han sido solo dos, pero ya se cuentan como éxitos. El primero fue ‘Berserk or Die’, un título en el que hay que aporrear el teclado para acabar con los enemigos en batallas sin descanso. Un formato que sin duda ofrece coherencia entre lo que ocurría en la pantalla y fuera de ella.

Kill the Brickman

Esta misma semana, poncle lanza ‘Kill the Brickman’, un videojuego mezcla entre ‘Tetris’ y ‘Balatro’, que une el objetivo de romper bloques con el hecho de tener que hacerse con un buen set de balas con diferentes habilidades que nos permitan seguir avanzando de niveles. Es un videojuego en el que tendremos que acabar con blocoides con un revólver que admite diferentes tipos de balas.

'Kill the Brickman'. / .

Estas balas pueden tener diversas habilidades, como explosión, corrosión o clonación. Una vez que nuestra arma esté cargada con una o varias balas, simplemente tendremos que apuntar, valorando dónde rebotarán en las paredes para causar el máximo daño posible, y disparar. Por supuesto, la dificultad va en aumento con cada nueva fase: más blocoides que destruir en diferentes posiciones, más protección, puntos de vida que debemos proteger y, por supuesto, jefes finales. Por nuestra parte tendremos reliquias, que potencian el efecto de las balas, edificios que les asignan nuevos efectos, los diferentes cargadores que podremos adaptar a nuestra estrategia y las balas, con efectos variados.

La jugabilidad de ‘Kill the Brickman’ se basa en preparar una buena estrategia, pero también en apuntar con suficiente acierto como para prever dónde rebotan las balas, qué efectos adquirirán y si serán suficientes para acabar con todos los bloques antes de acabar la pantalla. Es una suerte de mezcla entre estrategia, puzzle y arcade que hace las partidas no solo interesantes en cuanto a su desafío intelectual, sino también en cuanto a la habilidad del jugador.

Kill the Brickman - Launch Trailer

En conclusión

‘Kill the Brickman’ es un juego (a primera vista) modesto en sus pretensiones, pero que es capaz de convencer según te vas sintiendo cómodo entre sus muy bien trabajadas rutinas. Es una obra que resulta increíblemente entretenida y un desafío para cualquier jugador. Tan entretenido como dispuesto a sacarte de los nervios, aquí tienes otro nuevo ejemplo de cómo los videojuegos indie viven su momento más dulce en un sector hasta ahora dominado por las grandes superproducciones.