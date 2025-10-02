Las altas instancias de Wizards of the Coast han presentado las colecciones que lanzará en 2026 para ‘Magic: The Gathering’. La presentación se celebró en MagicCon: Atlanta, donde miles de aficionados se reunieron para dar inicio a un fin de semana dedicado al juego de cartas coleccionables. En 2026, todos ellos regresarán a algunos de los planos más queridos del Multiverso, como Lorwyn, con el set Lorwyn Eclipsado, y Arcavios, con la colección Secretos de Strixhaven. A todo esto, seremos testigos de la clausura de la trama actual con el próximo set Reality Fracture.

Pero además de volver a visitar planos muy queridos, la casa confirmó nuevas colaboraciones dentro de Más allá del Multiverso, con lanzamientos muy atractivos. A continuación, puedes enterarte de todo lo anunciado en las conferencias de MagicCon: Atlanta:

Magic: The Gathering - Final Fantasy

Fecha de lanzamiento: 5 de diciembre de 2025

Esta colección recupera momentos icónicos, personajes y objetos que cualquier jugador tiene en mente. La colaboración continúa con nuevos tratamientos de cartas, productos y cartas inéditas que recrean escenas emblemáticas de la saga que nos permitirá revivir momentos de los juegos con las cajas de escena. Cada caja incluye seis cartas nuevas que recrean una escena de títulos como ‘Final Fantasy’, ‘Final Fantasy VIII’, ‘Final Fantasy IX’ y ‘Final Fantasy XV’.

Magic: The Gathering presenta sus novedades para 2026 en MagicCon Atlanta. / Elsotanoperdido

‘Final Fantasy VII’ conquistó a jugadores de todo el mundo, y el mazo de Commander The Limit Break representa este videojuego dentro de Magic. La edición ‘Magic: The Gathering Final Fantasy VII Commander Deck – Game Edition’ solo estará disponible en Norteamérica e incluirá una carta promocional exclusiva y un código de descarga digital de ‘Final Fantasy VII’.

Magic: The Gathering - Lorwyn Eclipsado

Fecha de lanzamiento: 23 de enero de 2026

Los jugadores regresarán a la tierra de la luz y la sombra con Lorwyn Eclipsado. La comunidad visitó por primera vez Lorwyn y su contrapartida oscura, Shadowmoor, hace casi dieciocho años y, aunque en este tiempo Magic ha crecido y cambiado, el aprecio por ambos planos se ha mantenido. Llega el momento del gran regreso con uno de los escenarios más queridos de la historia del juego.

Además, podrás crear tus propias historias con Lorwyn en ‘Dungeons & Dragons’ gracias a Lorwyn: First Light, una expansión digital disponible en ‘D&D Beyond’. Esta aventura contiene objetos mágicos de Lorwyn y Shadowmoor, además de monstruos y nuevas especies kithkin. Ahora, más jugadores podrán disfrutar de su propia campaña en este mítico plano. Llegará a ‘D&D Beyond’ el 18 de noviembre de 2025.

Magic: The Gathering - Secretos de Strixhaven

Fecha de lanzamiento: abril de 2026

Vuelven las clases con Secretos de Strixhaven. Magic retorna a Arcavios y a la universidad más prestigiosa del Multiverso: Strixhaven. En esta ocasión el planteamiento se localiza en la vida fuera del campus, con estudiantes que exploran lo que se oculta más allá de sus muros. Junto al set, se publicará la novela juvenil ‘Strixhaven: Omens of Chaos’, escrita por Seanan McGuire, que narrará la historia de un grupo diferente de estudiantes en su búsqueda por conocerse y encontrar su lugar en el Multiverso.

Magic: The Gathering presenta sus novedades para 2026 en MagicCon Atlanta. / Elsotanoperdido

Magic: The Gathering - Marvel Super Heroes

Fecha de lanzamiento: junio de 2026

‘Marvel Super Heroes’ invita a reunir a los héroes más poderosos de la Tierra y más allá. Este set colosal reúne personajes de todo el universo Marvel, desde equipos de superhéroes hasta supervillanos decididos a dominar el mundo. Esta colección supone el siguiente paso en la colaboración Magic/Marvel, tras el reciente lanzamiento de ‘The Gathering - Marvel’s Spider-Man’.

Magic: The Gathering - The Hobbit

Fecha de lanzamiento: agosto de 2026

Regresaremos a la Tierra Media con ‘Magic: The Gathering: The Hobbit’. Los jugadores podrán unirse a Bilbo, Thorin, Gandalf y otros personajes en su aventura hacia la Montaña Solitaria. Este set incluirá tesoros, tanto nuevos como ya conocidos, que se revelarán más adelante. Por ahora, preferimos mantener a salvo nuestros secretos. Son nuestro… Tesoro.

Magic: The Gathering - Reality Fracture

Fecha de lanzamiento: octubre de 2026

Este set supone la conclusión de la trama actual de ‘Magic’. Tras los acontecimientos en el Reino de Meditación, al final de Tarkir: tormenta dracónica, el destino del Multiverso estará en manos de aquellos que desean darle una nueva forma. Una colección que podría cambiar el propio Multiverso.

Magic: The Gathering - Star Trek

Fecha de lanzamiento: noviembre de 2026

En honor al 60.º aniversario de ‘Star Trek’, se publicará un set conmemorativo en noviembre de 2026. Este lanzamiento celebra el legado de seis décadas de historias en cine y televisión. Desde las aventuras pioneras de la serie original hasta las nuevas fronteras de las producciones posteriores, este set promete recuperar a sus célebres personajes y revivir secuencias muy conocidas del legado de ‘Star Trek’.

Magic: The Gathering presenta sus novedades para 2026 en MagicCon Atlanta. / Elsotanoperdido

Presentación de las Theme Decks

A partir de Lorwyn Eclipsado, ‘Magic: The Gathering’ añadirá dos nuevos productos a su catálogo de 2026. Son los mazos de 60 cartas llamados Theme Decks, que están listos para jugar y contienen cartas del formato Estándar. Cada mazo combina cartas esenciales de Estándar con cartas centradas en una estrategia concreta. Los dos primeros, Angels Deck y Pirates Deck, se lanzarán junto a Lorwyn Eclipsado, seguidos por otros dos Theme Decks que acompañarán al lanzamiento de Secretos de Strixhaven y dos más que llegarán con Reality Fracture.

Presentación de Draft Night

En 2026, ‘Magic: The Gathering’ también presentará un producto especial llamado Draft Night. A partir de Lorwyn Eclipsado, se podrá adquirir un Draft Night y jugar en formato draft con tus amigos de inmediato.

Este conjunto incluirá todo lo necesario para organizar una partida de draft de dos en dos (para cuatro jugadores), con tierras básicas, fichas e incluso un sobre de coleccionista como premio para el ganador. El primer Draft Night se lanzará junto a Lorwyn Eclipsado y los siguientes llegarán con cada set que Magic publique el próximo año. ¿Qué te parecen las novedades que prepara Wizards of the Coast? No nos engañemos, todas son una auténtica pasada, pero habrá que preparar el bolsillo para 2026, porque amenazan con mucho y muy buen material.