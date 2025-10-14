Parche
'Final Fantasy XIV' y 'Monster Hunter Wilds' sellan una colaboración especial con la actualización 7.35
El evento permite a los jugadores del MMORPG enfrentarse al Guardián Arkveld
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Square Enix ha publicado la actualización 7.35 para 'Final Fantasy XIV Online', que trae consigo una colaboración con 'Monster Hunter Wilds', la nueva entrega de la serie de Capcom. El evento enfrenta a los jugadores contra el Guardián Arkveld, un 'wyvern' inédito creado específicamente para esta ocasión. El combate está disponible en dos niveles de dificultad, Normal y Extremo, ofreciendo un reto equilibrado tanto para jugadores nuevos como veteranos.
Además, el evento incorpora recompensas como una montura temática, minions especiales y artículos decorativos para las viviendas, junto a otros objetos de colección pensados para disfrutar del contenido social del juego. Entre las recompensas figuran:
-El set Veldian y su versión Augmented, inspirados visualmente en las armaduras clásicas de Monster Hunter.
-Una montura exclusiva, diseñada con la estética del cruce.
-Minions temáticos, incluyendo una miniatura de Seikret.
-Objetos decorativos para viviendas, pensados para la comunidad centrada en el sistema de hogares.
Nueva mazmorra profunda 'Pilgrim's Traverse'
El parche 7.35 también supone la llegada de 'Pilgrim's Traverse', una nueva 'Deep Dungeon' para aquellos que buscan desafíos prolongados. Este contenido puede jugarse en solitario o en grupo, e introduce varias novedades, entre ellas:
-Sistema de registro de desafíos
-Jefes con diferentes grados de dificultad
-Reinicios menos restrictivos
Estos cambios ofrecen una experiencia más accesible y ágil para diferentes estilos de juego, desde aventureros solitarios hasta grupos coordinados que buscan una progresión más exigente. El contenido de la actualización no termina ahí, puesto que el parche también incluye nuevas misiones de la Sociedad Aliada (Yok Huy) y da continuación de las aventuras de Hildibrand, uno de los personajes más carismáticos del universo del juego.
Colaboración recíproca con 'Monster Hunter Wilds'
Por su parte, los jugadores de 'Monster Hunter Wilds' también recibirán contenido especial del cruce. En esta ocasión, la saga de Capcom incorpora una cacería única llamada Omega Planetes, que traslada al icónico Omega a las Tierras Baldías, desafiando al gremio de cazadores con una batalla que combina elementos de ambas franquicias.
'Final Fantasy XIV' x 'Monster Hunter Wilds' – Collaboration
Un 'crossover' que hace época
En este punto no está de más apuntar que con más de 30 millones de jugadores registrados, 'Final Fantasy XIV Online' continúa ampliando su universo y manteniendo su posición como uno de los MMORPG más activos de la última década.
